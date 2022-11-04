В Роскосмосе считают возможным продолжить работу на МКС

Москва. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Международная космическая станция (МКС) находится в хорошем состоянии, несмотря на предельный срок службы, и Россия готова продолжать работу на станции, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Станция продолжает летать, (она) в хорошем состоянии", - сказал Крикалев в ходе просветительского марафона "Знание о героях".

По его словам, изначально срок службы МКС, которая эксплуатируется с 1998 года, был рассчитан на 15 лет.

24 октября вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия считает возможным продлить эксплуатацию МКС до 2028 года.

По его словам, специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" не выявили технических проблем, препятствующих продлению срока эксплуатации российского сегмента МКС после 2024 года.

4 октября Крикалев сообщил, что госкорпорация надеется получить в следующем году разрешение от правительства РФ продолжить участие в проекте МКС после 2024 года.

Действующее соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Российская сторона заявляла о намерении выйти из проекта после 2024 года, однако точная дата не была определена.