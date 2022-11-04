Польша отказывается от французского атома. "Это очередной щелчок по носу"

Money.pl: поляки "щелкнули французов по носу". Париж не будет строить их АЭС

Варшава отклонила третье сделанное Францией предложение по строительству АЭС, пишет Money.pl. Строить в Польше АЭС будут южнокорейские или американские компании. Для Парижа это имиджевый провал, для ЕС – политический. Но и Варшава ощутит потери.

Петр Бера (Piotr Bera)

"После отказа от "каракалов" это очередной щелчок по носу французам, которых польские правители в настоящее время не жалуют", – говорит в беседе с Money.pl бывший посол Польши во Франции Анджей Бырт (Andrzej Byrt).

В последний день октября компании ZEPAK, PGE и корейский концерн KHNP подписали протокол о намерениях относительно разработки плана строительства атомной электростанции. Проект будет основан на корейской технологии реакторов APR1400. Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий (Mateusz Morawiecki) объявил о сотрудничестве с американской Westinghouse.

"Мы подтверждаем реализацию ядерного проекта на основе проверенной и безопасной технологии WECNuclear", – написал Моравецкий в своем Твиттере в последнюю пятницу октября.

Решение по данному вопросу должно быть принято Советом Министров Польши 3 ноября. Это означает, что Франция останется вне игры.

"С учетом предыдущих договоренностей и перспектив – это мудрый шаг. Французский атом не гарантировал бы нам политических дивидендов, деньги по Национальному плану восстановления и другие средства из ЕС и так в конечном итоге попадут к нам. В военном отношении у нас есть общие спутники, но не более того – в космосе мы отсутствуем. С Кореей у нас много интересов, они активны в группе V4. В свою очередь, американцы являются для нас зонтиком из-за войны на Украине. Все страны представили супер-предложение в области энергетики, но это решение является только и исключительно политическим. Строительство электростанции цементирует наше сотрудничество еще на 50-60 лет", – сказал корреспонденту Money.pl д-р Александр Олех (Aleksander Olech), эксперт по безопасности, специалист по Франции портала Defence24.pl.

Аналогичного мнения придерживается Анджей Бырт, экономист и дипломат, посол в Париже в 2015-16 годах.

Французы будут не в восторге, но им придется смириться и принять это к сведению. По информации СМИ, американское предложение связано с целым пакетом безопасности для Польши, а у корейцев мы к тому же покупаем оружие. После отказа от "каракалов" это очередной щелчок по носу французам, которых наши правители в настоящее время не жалуют, комментирует Бырт.

Напомним, что в 2016 году тогдашний министр национальной обороны Антони Мацеревич (Antoni Macierewicz) расторг контракт на поставку 50 боевых вертолетов Caracal.

Сотрудничество в нескольких областях

В настоящее время США являются нашим самым важным партнером в области безопасности страны. В ситуации российской спецоперации на Украине гарантию неприкосновенности наших границ дает присутствие Польши в НАТО, следовательно, нам важны хорошие отношения с Белым домом. С другой стороны, Сеул становится все более важным экономическим партнером. Покупка у Южной Кореи танков, бронетехники и трех эскадрилий самолетов обойдется Польше в сумму 65 миллиардов злотых. В 2021 году Южная Корея была крупнейшим прямым иностранным инвестором в Польше. Азиатский тигр оставил в Польше 1,9 миллиарда евро, создав почти 2 тысячи рабочих мест, перечисляла газета Rzeczpospolita.

Однако стоит отметить, что Польшу с Францией также связывают прочные экономические связи. По данным Главного статистического управления за 2021 год, объем польского экспорта на берега Сены составил 75 миллиардов злотых (третье место после Германии и Чехии), а французский импорт в Польшу – 35 миллиардов злотых (шестое место).

Ядерная дипломатия из США и Кореи

Выбор американских и корейских компаний не удивляет. Сотрудничество в области строительства атомной электростанции выходит далеко за рамки предоставления ноу-хау и производства дешевой энергии.

"Существует много факторов, которые определяют выбор ключевого партнера. При принятии решения учитывается не только энергетический, но и политический аспект", – говорится в докладе "Атомная дипломатия" Института экономической дипломатии, соавтором которого был д-р Олех.

Здесь ключевым является термин "атомная дипломатия" – инструментальное использование ядерной энергии и всех связанных с ней аспектов (строительство реакторов, ноу-хау, обучение, утилизация отходов и т.п.) для реализации внешней политики.

"Важным элементом остаются инвестиции, которые могут быть реализованы в дополнение к самому сотрудничеству в области атома. Это дает финансовые, политические и имиджевые преимущества политикам и правительствам обеих (или большему количеству) стран. Атомная дипломатия должна пониматься как сознательное использование атома (энергетики) для установления отношений между политиками", – отмечается в анализе. – [...] В области строительства атомной электростанции большое значение имеет политика и дальнейшее сотрудничество между двумя сторонами. Выбор конкретного партнера (строителя реакторов) часто предваряется экономическим сотрудничеством или сотрудничеством в области безопасности".

Франция и сближение с ЕС. Не в этот раз

Ядерная энергетика все чаще используется для установления или расширения двусторонних контактов между государствами. А сотрудничество в атомной сфере на линии Париж-Варшава как раз отсутствовало.

"Франция нуждалась в нас, потому что они хотят развивать атомную энергетику в Чехии, но они не слишком старались, чтобы нас убедить. Были встречи президентов Дуды и Макрона, с Елисейским дворцом беседовал и премьер Моравецкий, но этого явно недостаточно. Сколько было встреч на более низком уровне? Где лоббирование во Франции под лозунгом: "Давайте строить АЭС в Польше"? Кроме того, у французов имеются проблемы с собственной атомной энергетикой, они хотят поставить новые реакторы, и проводить общественные консультации по этому вопросу. Где во всем этом есть место Польши?" – задается вопросом д-р Олех.

На берегах Сены работают 56 реакторов, производящих 70% необходимой энергии. Благодаря им Франция может экспортировать энергию и получать от этого до 3 миллиардов евро в год, говорится в отчете. В планах – создание очередных реакторов. Сами французы строили их, в частности, в Италии, Бельгии, Южной Африке, Китае и Южной Корее. В настоящее время они осуществляют инвестиции в Великобритании.

В анализе "Атомной дипломатии" указывалось, что выбор Франции привел бы к сближению Польши с европейскими партнерами. Это открыло бы путь для расширения сотрудничества с Елисейским дворцом в политической и военной сферах, особенно с учетом неопределенной позиции Германии относительно конфликта России и Украины. Франция является ключевой державой в контексте защиты восточного фланга НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Париж неофициально передает Украине много оружия. Позиция Макрона по этому вопросу ясна.

"Это еще и очень сильный партнер в случае польской активности на африканском континенте. Таким образом, выбор Франции автоматически открывает ряд возможностей для двустороннего сотрудничества, которые пока не использовались. Атом мог бы стать фактором, который снова сблизит Париж и Варшаву", – подчеркивается в анализе.

"Вместе с Францией мы могли бы создать противовес Германии. Однако Париж не проявил рвения. Компания EDF участвовала во многих встречах и конференциях, в частности, в Закопане и Карпаче, но этого недостаточно для многомиллиардных инвестиций, – оценивает д-р Олех. – Французы, однако, злопамятны. Поэтому политические отношения между нами будут вялыми и серыми, хотя при этом бизнес развивается успешно".

Будет ли блокировка инвестиций?

Правящая партия "Право и справедливость" планирует ввести в эксплуатацию первый блок АЭС в 2033 году. Если не будет значительных задержек.

Бывший премьер-министр Лешек Миллер (Leszek Miller) обращает внимание на другую возможную проблему: инвестиция может застрять в кабинетах ЕС.

"Правительство забыло не только о консультациях с общественностью, специалистами, но и о том, что оно находится в Евросоюзе, а согласно законодательству ЕС, при строительстве такого рода объектов и при выборе такого типа инвесторов необходимо организовать так называемую конкурентную процедуру", – заявил Миллер в программе "Президенты и премьеры" телеканала Polsat News.

"Должно быть несколько участников конкурса, процедура покупки должна быть известна до того, как она будет запущена, ко всем должно быть одинаковое отношение. Если имеется всего один американский инвестор, то Еврокомиссия должна была исключить такой проект из конкурса, и это может произойти, если у государства имеется на то веская причина. В случае ядерной энергетики это, например, владение собственной технологией, строительство дополнительных блоков по данной технологии, как это было в случае с Венгрией или Францией", – добавил Миллер.

По мнению д-ра Олеха, попыток заблокировать инвестиции со стороны Франции не будет, максимум, со стороны отдельных политиков. В том числе немецких.

Отстранение Франции особой реакции французских политиков не вызвало. Некоторые газеты подчеркивали, что возможность получения дополнительных денег и рабочих мест была упущена. Писали, что мы под каблуком у американцев, но виновато правительство Макрона, которое не выполнило задачу, отмечает эксперт в беседе с Money.pl. – Американцев поляки предпочитали с самого начала, так что их ждет небольшое охлаждение отношений с Парижем. Однако больших изменений не предвидится. И нужно все-таки посматривать на отдельных политиков и немцев, которые выступают против атомной энергетики.

Однако Польша может потерять благорасположение Франции в других сферах. По словам Анджея Бырта, речь идет, например, о правопорядке.

Исчезнет некое чувство лояльности. Оно неосязаемо, но чрезвычайно важно. Эмпатия во взаимоотношениях – один из наиболее важных элементов международной политики. Обеспечение безопасности – это ключевой вопрос для каждой страны, в том числе при поддержке других государств, разделяющих определенные принятые ценности. Но если кто - то слышит о себе, что он "научился у нас есть вилкой", то он просто-напросто может нам не доверять, утверждает дипломат.

Бывший посол также отмечает, что осуществляемый при Дональде Туске (Donald Tusk) и Брониславе Коморовском (Bronisław Komorowski) диалог с Францией был прерван. Нынешние власти поддерживают Марин Ле Пен, которая является противником Макрона. ПиС стремится к созданию сильного популистского движения, саботирующее существующие правовые рамки ЕС. И в этом вопросе в Елисейском дворце они не найдут понимания. После "атомного" решения польское правительство должно ожидать жесткую позицию Парижа по многим важным для нас вопросам.

По данным Business Korea, стоимость строительства шести корейских реакторов составит 26,7 миллиардов долларов, американских – 31,3 миллиарда долларов, оферта Франции составила более 33 миллиардов долларов.