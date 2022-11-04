Войти
ЦАМТО

Индийская Larsen and Toubro поставит ВМС Индонезии 40-мм корабельные АУ "Тивра-40"

172
0
0
Larsen and Toubro
Индийская судостроительная компания Larsen and Toubro.
Источник изображения: economictimes.indiatimes.com

ЦАМТО, 3 ноября. Индийская компания Larsen and Toubro заключила контракт на поставку 40-мм корабельных артиллерийских установок ВМС Индонезии, подтвердив, таким образом, первое в истории оборонное соглашение между двумя странами.

Как сообщает Janes.com со ссылкой на два источника, которые подтвердили сделку на условиях анонимности в ходе выставке Indo Defense 2022, проходящей в Джакарте со 2 по 5 ноября, L&T поставит систему "Тивра-40" (на хинди "Острый"; Teevra), которой будет оборудован один из индонезийских десантных кораблей класса Teluk Bintuni.

Источники не стали называть точно наименование корабля, который получит новый индийский тип системы вооружения, а также сроки выполнения и стоимость заключенного контракта.

Как сообщается, контракт был подписан с ВМС Индонезии еще 14 октября 2022 года и предусматривает поставку двух 40-мм АУ "Тивра-40". Индийская L&T выполнит соглашение в кооперации с индонезийской оборонной компанией BTI Defense, которая обеспечит послепродажное обслуживание новой системы вооружения на всем протяжении срока ее эксплуатации.

"Тива-40" – артиллерийская система с максимальной дальностью стрельбы около 11800 м. Эффективная дальность стрельбы по надводным целям – около 3500 м, по воздушным целям – около 4500 м. Стрельба может вестись различными боеприпасами калибра 40-мм / L70 стандарта НАТО.

Установка имеет пять режимов стрельбы: одиночный, полностью автоматический, очередь из трех выстрелов и очередь из пяти выстрелов. Кроме того, система также имеет "режим предупредительного выстрела", который удерживает перекрестие прибора прицеливания орудия на цели, однако огонь ведется на заданном безопасном расстоянии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Индонезия
Проекты
NATO
Похожие новости
31.03.2021
Военно-техническая дипломатия
22.05.2019
Су-27 исполнилось 42 года: как "Фланкер" изменил военную авиацию
04.03.2019
Atlantico (Франция): мир стал нестабильнее, лишившись американского "жандарма"?
04.09.2014
В 2013 году Россия впервые в своей новейшей истории заняла 4 место в мире по объему военных расходов
05.06.2013
Объем экспорта продукции военного назначения Испании в 2012 году снизился на 20 проц.
19.05.2011
Американский эксперт подсчитал количество и стоимость военных кораблей на 20 лет вперед. Индия и Китай впереди России
12.04.2011
Эхо кризиса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 04:33
  • 1
"Скорее всего, наши войска будут выходить на левобережную часть Херсонской области"
  • 04.11 02:48
  • 2
Патрушев заявляет о возможном участии ВМС Британии в диверсиях на "Северных потоках"
  • 03.11 23:57
  • 36862
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.11 22:58
  • 2
В СФ сообщили, что МО РФ устранило все недостатки в обеспечении участников СВО экипировкой
  • 03.11 22:54
  • 21
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 03.11 19:01
  • 24
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 03.11 16:03
  • 0
Польские «псы войны» сорвались с цепи и грызутся с украинскими националистами
  • 03.11 12:13
  • 5
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 03.11 12:07
  • 23
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 03.11 11:46
  • 1
РФ и Иран будут сотрудничать в строительстве крупнотоннажного флота на иранских верфях, грузового - на российских
  • 03.11 09:57
  • 4
Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта
  • 03.11 09:51
  • 0
Прорыв системы ПВО при помощи мотоцикла «Минск», 3D-принтера и скотча
  • 03.11 09:50
  • 1
Минобороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-34
  • 03.11 09:47
  • 1
Компания Baykar планирует через два года завершить строительство на Украине завода по производству БЛА
  • 03.11 09:42
  • 2
Минцифры выбрало три российские операционные системы для господдержки. Разработчиков обяжут оптимизировать ПО под эти системы