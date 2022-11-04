Индийская Larsen and Toubro поставит ВМС Индонезии 40-мм корабельные АУ "Тивра-40"

ЦАМТО, 3 ноября. Индийская компания Larsen and Toubro заключила контракт на поставку 40-мм корабельных артиллерийских установок ВМС Индонезии, подтвердив, таким образом, первое в истории оборонное соглашение между двумя странами.

Как сообщает Janes.com со ссылкой на два источника, которые подтвердили сделку на условиях анонимности в ходе выставке Indo Defense 2022, проходящей в Джакарте со 2 по 5 ноября, L&T поставит систему "Тивра-40" (на хинди "Острый"; Teevra), которой будет оборудован один из индонезийских десантных кораблей класса Teluk Bintuni.

Источники не стали называть точно наименование корабля, который получит новый индийский тип системы вооружения, а также сроки выполнения и стоимость заключенного контракта.

Как сообщается, контракт был подписан с ВМС Индонезии еще 14 октября 2022 года и предусматривает поставку двух 40-мм АУ "Тивра-40". Индийская L&T выполнит соглашение в кооперации с индонезийской оборонной компанией BTI Defense, которая обеспечит послепродажное обслуживание новой системы вооружения на всем протяжении срока ее эксплуатации.

"Тива-40" – артиллерийская система с максимальной дальностью стрельбы около 11800 м. Эффективная дальность стрельбы по надводным целям – около 3500 м, по воздушным целям – около 4500 м. Стрельба может вестись различными боеприпасами калибра 40-мм / L70 стандарта НАТО.

Установка имеет пять режимов стрельбы: одиночный, полностью автоматический, очередь из трех выстрелов и очередь из пяти выстрелов. Кроме того, система также имеет "режим предупредительного выстрела", который удерживает перекрестие прибора прицеливания орудия на цели, однако огонь ведется на заданном безопасном расстоянии.