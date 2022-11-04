Заявления Патрушева на совещании с секретарями Совбезов стран СНГ. Главное

МОСКВА, 3 ноября/ Радио Sputnik. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании с секретарями Совбезов стран СНГ в Москве обсудил взаимодействие по актуальным проблемам национальной, региональной и международной безопасности.

О целях англосаксов

"Западники знают, что русские и украинцы всегда были единым и неразделимым народом с общей культурой и судьбой. Сегодня Украина превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма… Организовав государственный переворот в Киеве в 2014 году и начав ускоренную трансформацию Украины в так называемую "Анти-Россию", англосаксы вознамерились не просто подготовить плацдарм для оказания давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения", – считает секретарь Совбеза РФ.

Об СМС экс-премьера Британии Лиз Трасс

СМС-сообщение с текстом "все сделано", которое экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прислала госсекретарю США Энтони Блинкену после подрыва газопроводов "Северный поток", наводит на мысли о причастности к терактам британских ВМС, считает Патрушев.

"Очевидно, что основным выгодополучателем этих терактов являются США, а участие в их планировании и реализации, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил… Нельзя не обратить внимание на смс-сообщение, которым в то время премьер-министр Британии Лиз Трасс через минуту после подрыва газопроводов тут же докладывает госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что "все сделано", – сказал он.

О словах Владимира Зеленского

"Заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе по России подтверждает неадекватность нынешнего руководства Украины", – сказал Патрушев.

О "грязной бомбе"

"По имеющимся данным, на Украине проводятся работы по созданию "грязного" ядерного заряда. Считаем, что этот процесс проходит не без участия западных кураторов. В этой связи выражаем очень серьезную озабоченность такой явно опасной ситуацией, грозящей, если ее не остановить, мировой катастрофой ", – сказал секретарь Совбеза РФ.

О ситуации на ЗАЭС

"Украинские неонацистские войска продолжают обстрелы из западного оружия Запорожской АЭС, что может привести к глобальной катастрофе. К сожалению, визит делегации МАГАТЭ на станцию не привел к прекращению атак на атомную станцию и осуждению киевского режима со стороны международного сообщества… Представители МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС, видят, что происходит, кто стреляет и откуда. Однако никто не говорит о том, что украинские войска обстреливают атомную электростанцию, а в СМИ нагнетают ажиотаж, обвиняя в этом Россию", – сказал Патрушев.

О провокациях Запада

"Запад, понимая, что его санкционная политика в отношении России провалилась, ищет дополнительные аргументы для того, чтобы собрать все больше государств в коалицию по противостоянию России. Возможная провокация с ядерным оружием, нагнетание самого тезиса о его применении Россией используется именно для достижения этих целей… Но мы знаем, кто исполнитель и заказчик этой возможной провокации, и предупреждаем весь мир, что российское государство к этому не имеет никакого отношения, о чем ясно дал понять президент России, выступая 27 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"", – подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

О зерновой сделке

"Россия согласилась на участие в "зерновой сделке" в целях украинского экспорта, однако вынуждена была приостановить в ней свое участие после террористической атаки против кораблей Черноморского флота… Нападение на суда, обеспечивающие функционирование гуманитарного коридора, нельзя расценить иначе, как теракт", – отметил Патрушев.

О вербовке террористов спецслужбами США и Англии

"В условиях проведения специальной военной операции спецслужбами США и Англии осуществляется вербовка участников международных террористических организаций с целью их переброски для участия в боевых действиях на стороне киевского режима", – сказал Патрушев.

Об искажении истории

"Чрезвычайно опасной угрозой из западного арсенала гибридных средств является попытка фальсификации истории и возрождения фашизма. Такая работа ведется Западом фактически с момента окончания Второй мировой войны с целью принизить роль советского народа, а на сегодня – это народов СНГ, в победе над фашизмом. Учебники и учебные курсы для стран СНГ, финансируемые Вашингтоном, дают крайне извращенное понимание истории СССР, роли России в развитии государств Центральной Азии и Закавказья", – отметил Патрушев.

По его словам, в СНГ это понимают и намерены совместно развивать гуманитарное сотрудничество в рамках Ассоциации, в том числе по сохранению общего культурно-исторического наследия и гуманитарных ценностей.

О жертвах санкционной политики Запада

К глобальному кризису приводит стремление Запада навязать свое доминирование среди стран. В настоящий момент Запад не желает искать пути диалога с Москвой и пытается полностью изолировать Россию своей санкционной политикой, от которой страдают жители ЕС, считает секретарь Совбеза РФ.

"Главными жертвами санкционной войны стали государства Евросоюза. Простые европейцы страдают от инфляции на товары первой необходимости, резкого роста цен на энергоресурсы и других социально-экономических проблем, что уже приводит к массовому недовольству", – подчеркнул Патрушев.

О кибербезопасности

"Считаем, что навязываемое Вашингтоном партнерство в области информационной безопасности угрожает суверенитету государств СНГ и облегчает реализацию сценариев "цветных революций… Мы все были свидетелями того, как подконтрольные Западу НПО, СМИ и соцсети пытались дестабилизировать обстановку в России, Белоруссии и в некоторых странах Центральной Азии", – отметил секретарь Совбеза РФ.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС.