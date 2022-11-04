В РФ впервые подключились к базовой станции 5G через спутник

Москва. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - ФГУП "Космическая связь" (ГП КС) и Сколтех протестировали работу частной сети пятого поколения на отечественном ПО через геостационарный спутник связи. Это первый случай, когда российский спутник использовался в интересах 5G, отмечается в сообщении ГП КС.

Решение для базовой станции (БС) было разработано Сколтехом. БС подключали к ядру сети через космический аппарат "Экспресс-80" с использованием мощностей технического центра "Шаболовка" и центра космической связи "Дубна".

В ходе тестирования передавалось и воспроизводилось видео в формате 4K НDR, HLG, Dolby Vision в сети 5G. Как сообщили в ГК ПС, была продемонстрирована способность систем обеспечивать требуемое качество предоставления услуг и сервисов при обмене данными, включая передачу мультимедийной информации, голоса и видео через абонентские устройства.

"Представленный сценарий в перспективе обеспечит развертывание частных сетей 5G в удаленных районах, не подключенных к магистральным сетям связи. При наличии спутникового покрытия базовые станции могут подключаться к ядру сети на расстоянии через геостационарные космические аппараты ГП КС", - отмечается в сообщении компании.

Генеральный директор ГП КС Алексей Волин указал, что сотрудничество ставит целью "формирование решений, обеспечивающих достижение технологического суверенитета РФ в области интеграции 5G/6G и спутниковых телекоммуникаций на базе разработки и внедрения отечественных системных и прикладных аппаратно-программных решений".

Руководитель Лидирующего исследовательского центра 5G Сколтеха Виталий Шуб отметил, что конечной целью является создание единой отечественной наземно-воздушно-космической сети класса 5.5G и 6G.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что развертывание сетей 5G в РФ на отечественном оборудовании ожидается с 2024 года. Для этого были определены частоты 4,4-4,9 ГГц.