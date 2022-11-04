Байден делает ставку на коалицию желающих на Украине?

Американский полковник Макгрегор заявил, что Запад не сможет победить российскую армию

Похоже, Байден задумал создать международную коалицию и использовать ее против России, пишет полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье в TAC. Однако Вашингтону нельзя недооценивать Москву. Цена эскалации будет очень высокой, предупреждает Макгрегор.

Вашингтонский истэблишмент задумался о рискованной и малопонятной интервенции в Европе.

Дуглас Макгрегор (Douglas Macgregor)

Когда Наполеон Бонапарт в 1812 году начал свою военную кампанию с целью завоевать Россию, он возглавил самую большую "коалицию желающих" в истории. Основу армии Бонапарта численностью 400 тысяч человек составили французы, но в ней также были итальянские, голландские, немецкие и польские солдаты. Сражались они, по правде говоря, без особого энтузиазма. Если откровенно, то кроме французов, одни только поляки горели желанием пойти маршем на Москву.

К тому моменту, как многонациональная армия Наполеона добралась до Москвы, трескучие морозы, губительные сражения, истощение, болезни и слабое тыловое обеспечение сократили силы вторжения более чем наполовину. Вскоре после этого Пруссия и северогерманские союзники переметнулись на сторону русских, а остальные (исключая поляков) дезертировали или умерли во время отступления.

Похоже, сегодня Белый дом во главе с Байденом вознамерился использовать многонациональные силы против России. Альянс НАТО не в состоянии принять единодушное решение о военном вмешательстве на стороне Украины, ведущей боевые действия против России. Но как намекнул недавно Дэвид Петреус (David Petraeus), президент со своими генералами задумался о собственной "коалиции желающих". Предположительно эта коалиция будет состоять в основном из польских и румынских войск, а ее основу составит армия США. Все эти силы будут задействованы на Украине.

Любая военная кампания заканчивается победой или поражением, которые предопределяются стратегическими прогнозами, лежащими в основе оперативного планирования и ведения боевых действий. Не зная подробностей проводимой в Вашингтоне дискуссии, мы все равно можем задать вопросы о предполагаемых "целях, методах и условиях завершения" операции, к которой должна быть привлечена "коалиция желающих".

Во-первых, какова цель этой коалиции? Изгнать российские войска с территории Украины? Укрепить украинскую оборону и добиться прекращения огня с последующим переходом к переговорам? Или это просто хитрый способ втянуть Североатлантический альянс в войну с Россией, хотя этот конфликт поддержат очень немногие европейцы?

Во-вторых, что будут делать ВВС и сухопутные войска США, если с момента пересечения польской и румынской границы они вступят в бой на Западной Украине? Российское верховное командование, вне всяких сомнений, определит, что американский военный компонент является центром тяжести в составе коалиции. Отсюда следует, что русские всю свою военную мощь прежде всего и главным образом сосредоточат на уничтожении военной структуры США, включая космическое командование, систему управления, разведку и средства слежения.

В-третьих, почему Вашингтон создает "коалицию желающих"? По политическим соображениям, или потому что предвидит интенсивные боевые действия, и ему нужны региональные союзники, способные взять на себя часть бремени? Неядерные силы США в одиночку вряд ли сумеют разгромить неядерные силы России. Поэтому возникает вопрос. Сможет ли ведомая США коалиция собрать разнообразные военные силы и средства, необходимые для достижения превосходства над российской армией, и достаточно ли будет у них ударной мощи, чтобы вынудить Москву изменить свое поведение? В равной степени важно и то, сумеют ли американские и союзные войска защитить многочисленные транспортные сети Европы, а также военно-воздушные и военно-морские базы от российских авиационных и ракетных ударов.

В-четвертых, будут ли наложены какие-то ограничения на ведение боевых действий силами коалиции, которые партнеры по альянсу считают жизненно важными? Всегда существуют разные мнения в вопросах о том, как воевать с противником, как далеко продвигаться, и насколько серьезно можно рисковать. Отсутствие ясности в отношении конкретных целей может иметь серьезные последствия. Иными словами, в какой степени американское военное командование может рассчитывать на единоначалие в этой войне с участием союзников? Перевесят ли потребности в таком единоначалии чисто национальные интересы? Полезно вспомнить, что Москва обладает полной властью над всеми своими войсками, включая силы партнеров и союзников. В России единоначалие абсолютное. Москве не придется иметь дело с различными предпочтениями и разнообразными мнениями членов коалиции.

И наконец, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что поражение Украины в вооруженном конфликте с Россией будет истолковано как поражение Североатлантического альянса. А разве тяжелые потери сухопутных войск США, вступивших в конфронтацию с российской военной машиной, не станут сигналом о поражении Вашингтона? Насколько быстро США и силы союзников сумеют восполнить свои потери? И разве тяжелые потери Америки не создадут угрозу ядерного ответа со стороны США? Почему оказываемая Украине поддержка должна ставить по угрозу безопасность и выживание НАТО?

Дополнительные вопросы вызывает стратегическая двойственность Вашингтона в вопросе применения ядерного оружия первым, которую он вновь продемонстрировал совсем недавно. Представители администрации Байдена указывают на то, что президент не сдержит данное в 2020 году обещание. Тогда он говорил, что единственное предназначение ядерного оружия – это предотвращение ядерного нападения на США и их союзников.

Вместо этого президент Байден утвердил политику времен Обамы, которая разрешает применять ядерное оружие не только в ответ на ядерное нападение, но и на неядерные угрозы. Такое решение президента Байдена столь же опасно и губительно для целей США и союзников, как и план Моргентау, который предусматривал ликвидацию промышленности Германии. Его отвергли, но он продлил войну против нацистской Германии по меньшей мере на полгода. Неужели кто-то в Вашингтоне на самом деле верит, что благодаря такой новой политике война с Россией станет менее вероятной?

Военная стратегия – это не взаимосвязь между целями и средствами. Политические руководители и военачальники поглощены мыслями о средствах и слишком мало думают о целях. Сегодня недостаточно быть хорошим технократом. Политические руководители и военачальники должны быть серьезными стратегами, остро осознающими сильные и слабые стороны Америки, которые накладывают ограничения на ее стратегический выбор.

Нельзя недооценивать издержки от эскалации конфликта и ту цену, которую придется платить американцам и европейцам. Президент со своими генералами должен понимать, насколько губительным и оскорбительным станет военное поражение для американского общества, ослабленного длившимися 20 лет военными кампаниями в Ираке и Афганистане. Боевой дух американской армии низок. Набирать людей в вооруженные силы США, и особенно в сухопутные войска, сегодня намного сложнее, чем раньше. Экономическое положение Америки тоже весьма шаткое. А перспективы европейской экономики выглядят еще мрачнее.

Начав войну с Россией, Наполеон не просто недооценил противника. Он также составил в корне неверное мнение о своих союзниках. Президент Байден и его генералы не должны повторять те же самые ошибки на Украине.