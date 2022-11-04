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ТАСС

Ростовское обувное предприятие полностью переквалифицировали под нужды Минобороны

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков, архив

Производство стало системообразующим в регионе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноября. /ТАСС/. Обувное предприятие Ростовской области полностью переквалифицировалось на производство военной обуви для нужд Минобороны России, ежемесячно изготавливая порядка 60 тыс. пар берцев, сообщается в четверг на официальном сайте правительства Ростовской области.

"Предприятие работает в рамках гособоронзаказа уже порядка 20 лет. Здесь выпускается до 70% всей обуви, производимой в Ростовской области. На данный момент мы полностью переквалифицировались на производство военной обуви для нужд Министерства обороны Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора, заместителя генерального директора предприятия Сергея Кутасова.

Компанию включили в перечень системообразующих организаций Ростовской области и российской экономики. Модели обуви разрабатывают на основании ГОСТов с применением новых технологий и отечественных материалов. Для верха используют натуральную кожу и гидрофобный хром, который позволяет обуви не пропускать влагу в течение нескольких часов. Подкладку изготавливают из натурального меха, а подошву отливают чаще всего двухслойную, благодаря чему берцы носятся долго и не пропускают влагу.

После начала специальной военной операции на язычках берцев появилась буква "Z", а на подошве название города "Ростов". Таким образом, как говорят на предприятии, "они стараются поддерживать боевой дух военных". 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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