Газопроводы, дроны, случайности и шпионы: выбрана ли Норвегия для российского возмездия?

Advance: Норвегия повысила уровень готовности ВС, испугавшись российского возмездия

Норвегия перевела армию в состояние повышенной готовности из-за украинского кризиса, пишет Advance. Чего она боится? В самой стране ничего пока не случилось, но растут опасения, связанные с Россией, а вместе с ними и паранойя, отмечает автор.

Антун Роша

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере заявил, что с завтрашнего дня норвежские вооруженные силы переходят в состояние повышенной готовности. Причина, разумеется, в вооруженном конфликте на Украине, который повышает напряженность в странах региона, в том числе в Норвегии. На самом деле Норвегия даже больше других подвержена этой напряженности, и ниже я изложу конкретные причины этого.

Во время сегодняшней пресс-конференции Йонас Гар Стере заявил: "В области безопасности сложилась наиболее опасная ситуация за последние несколько десятилетий. Нет признаков того, что Россия распространит военные действия на другие государства, но рост напряженности делает нас более уязвимыми для угроз, разведывательных операций и пропагандистских кампаний".

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам пояснил, что в новых условиях войска будут меньше тратить время на обучение и больше времени будут проводить на позициях. Кроме того, норвежские силы обороны расширят свое присутствие.

Генерал Эйрик Кристофферсен, в свою очередь, заявил, что норвежские войска отказались от ранее запланированных учений в США с применением самолетов F-35, поскольку хотят держать свои военно-воздушные силы "ближе к дому".

Так чего же на самом деле опасается Норвегия сейчас? Общей нестабильности, которая грозит всей Европе, или чего-то более конкретного?

Для начала стоит отметить, что в кризисе вокруг Украины Норвегия играет весьма значительную роль, прежде всего, из-за ситуации в энергетике. После того как Россия ограничила поставки газа в Европу (а кто-то еще и совершил диверсию, подорвав газопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2"), альтернативные источники приобрели исключительное значение, и одним из них, причем наиважнейшим для Европы, разумеется, является Норвегия.

Со своим населением в пять миллионов человек (у Норвегии столько же граждан, сколько у Финляндии и Дании, а вот в Швеции проживает намного больше — десять миллионов человек) Норвегия не входит в Европейский Союз, но является членом Североатлантического альянса.

Кроме того, Норвегия, как я уже писал, является энергетической державой, и около 20% газа она отправляет в ЕС. Понятно, что уже самой по себе этой цифры достаточно, чтобы Норвегия заволновалась. Дело в том, что она "лезет" на рынок, откуда Россию вытесняют, и если правда, что кто-то из украинских союзников поднял на воздух часть газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", то можно сказать, что Норвегия занимает рынок, с которого Россию выталкивают силой. Да, точно так же можно сказать, что именно Россия применила силу, когда вторглась 24 февраля на Украину, но для Норвегии сейчас это не столь важно. В Осло понимают, что ситуация сложилась напряженная, и что напряжение растет, а Россия недавно заявила, что это британские силы совершили диверсию на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".

Об этом никто нигде публично не говорит, но еще с тех пор, как в конце сентябрябыли взорваны части российских газопроводов, многие предполагают, что Россия готовит возмездие. Кому? Если за диверсию ответственна одна из стран Североатлантического альянса, а сейчас Москва именно это и утверждает, то в списке потенциальных "объектов", конечно, стоит и Норвегия. Причем на одном из первых мест, ведь она соседствует с Россией и, как я уже написал, крайне важна для снабжения Европы.

Пока возмездия не свершилось, но растут опасения, а с ними, быть может, и паранойя. На прошлой неделе норвежские службы безопасности арестовали одного ученого, обвинив его в шпионаже в пользу России. Это бразильский исследователь по имени Жозе Ассис Джиаммариа. Норвежские власти сообщают, что, возможно, это не настоящее его имя, и единственная его цель пребывания в Норвегии — шпионить в пользу России.

Эта новость пришла сразу после заявления Осло о том, что неделю назад арестовали уже седьмого гражданина России, который обвиняется в незаконном управлении дроном, фотографирующим закрытые зоны, прежде всего в очень важных со стратегической точки зрения районах крайнего севера Норвегии. Я напомню, что у Норвегии есть граница с Россией протяженностью 195 километров.

Однако, как сообщается, шпионов ловят не только на крайнем севере. По данным норвежских сил безопасности, они задержали несколько россиян в разных уголках страны, и все они с помощью малых беспилотников фотографировали важные объекты, такие как энергетическая инфраструктура.

Вряд ли все они "туристы". Одна из задержанных пар была арестована во время применения дрона для фотографирования, и у них изъяли около четырех терабайт фотографий и видеоматериалов.

На самом деле не удивительно, что Норвегия повышает уровень готовности внутри страны, поскольку так, в том числе, легче бороться со шпионажем, который, несомненно, ведется.

Однако остается вопрос, готовят ли россияне возмездие из-за "Северного потока" (и других диверсий, поскольку, как утверждается, британцы организовали нападение дронами на Севастополь в субботу), и станет ли объектом мести Норвегия?

Стоит напомнить еще одну деталь. Российские газопроводы, которые соединяют газовые терминалы в России с терминалами в Германии, пострадали от мощных взрывов 26 сентября. Всего днем позже, 27 сентября, был торжественно открыт новый газопровод "Балтик пайп", соединяющий Польшу с Норвегией. Поверили ли россияне, что это случайность? Вряд ли.

Вообще "Балтик пайп" — это шестой газопровод, который соединяет Норвегию с континентальной Европой. Первый "Норпайп", ведущий в Германию, был построен в 1977 году. Потом в 1993 году открыли газопровод в Бельгию "Зэпайп". Потом построили еще два газопровода в Германию: "Эуропайп 1" (1995 год) и "Эуропайп 2" (1999 год). В 1998 году также появился газопровод во Францию "Франпайп". Еще шесть газопроводов и веток ведут напрямую в Великобританию.

Недавно открытый газопровод "Балтик пайп" ответвляется от газопровода "Эуропайп 2" и через Данию ведет в Польшу. Завершение работ откладывалось месяцами из-за протестов экологических объединений в Дании. Означает ли это, что открытие газопровода по чистой случайности совпало с диверсиями на российских газопроводах? Возможно, но нет и никаких подтверждений тому, что "приурочено" было именно открытие газопровода, а не диверсия против русских.

Если бы россияне задумали отомстить, нанеся удар по аналогичной инфраструктуре, последовав принципу "око за око и зуб за зуб", но, конечно, этот новый газопровод — одна из потенциальных целей. Но если диверсии на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" все еще преподносятся как "загадочные" (даже после обвинений России в адрес Великобритании), то в случае происшествия на одном из норвежских газопроводов виновник ни у кого не вызывал бы сомнений. Хотя, конечно, понятно, что эти игры с "фальшивыми флагами" могут зайти слишком далеко, если кому-то потребуется дополнительная эскалация.

Норвегия — страна, которая в "нормальной обстановке" вообще предпочитает держаться подальше от геополитики. Это государство богато энергоносителями, и его власти сосредоточены именно на этом. Богатства недр Норвегии, в том числе, одна из причин, почему страна не планирует вступать в Европейский Союз. Просто норвежцы понимают, что им это невыгодно.

Тем не менее Норвегия — член Североатлантического альянса с первого дня его существования. Норвегия была одной из 12 стран, которые создали НАТО в 1949 году. Среди других основателей: Бельгия, Канада, Дания, Франция, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Великобритания и США.

В мирное время Норвегия, вероятно, даже не обратила бы внимание на растущую напряженность между Западом и Россией, так как относит себя к Северу, которому выгоднее просто наблюдать за текущими событиями. Однако из-за энергетического кризиса в Европе Норвегия неизбежно превратилась в одного из важнейших игроков.

Однако власти Норвегии пошли дальше. Премьер-министр Йонас Гар Стере, принадлежащий к "Рабочей партии" (левый центр) одобрил отправку оружия (ракет, гаубиц, боеприпасов…) еще весной текущего года, что также повышает напряженность и является явным отклонением от прежней сдержанной позиции норвежского государства. Напряженность ожидаемо будет расти, как и число задержанных россиян с дронами. Если же что-нибудь случится с упомянутыми газопроводами, и начнется резкая эскалация, тогда НАТО может активировать пятую статью договора о коллективной безопасности.