Миллиардный контракт: Минобороны Великобритании планирует обновить парк вертолетов среднего класса

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Минобороны Великобритании проводит конкурс среди производителей, которые в будущем поставят в Королевские ВВС вертолеты среднего класса. Миллиардный контракт предусматривает замену устаревших Puma HC.2, Bell 212, Bell 412 и AS365 Dauphins на новые машины уже в 2025 году.

Как пишет американское издание Breaking Defense, на первом этапе, который завершился 31 октября, были отобраны 4 компании: Airbus, Boeing, Leonardo и Lockheed Martin. В свою очередь, отбор не прошли Bell и AceHawk Aerospace.

В статье говорится, что следующий этап отбора начнется уже в ближайшее время. В ходе конкурса производителям будет предоставлен полный перечень требований от Минобороны Великобритании, а компании, в свою очередь, должны будут предложить оптимальный вариант винтокрылой машины, удовлетворяющий потребностям британской армии.

Впрочем, выбор в пользу того или иного производителя будет основываться не только на технических характеристиках предложенных вертолетов. Варианты будут рассматриваться в соответствии с новой стратегией закупок, принятой в 2021 году и основанной на введении «Промышленной стратегии обороны и безопасности» (DSIS).

Согласно DSIS, все военные приобретения Великобритании должны положительно сказываться не только на армии, но и на экономике страны.

Например, согласно информации от Breaking Defense, компания Airbus, предлагающая вертолет H175M, обязуется открыть производственную линию для создания данных крылатых машин в Бротоне (Уэльс).

В свою очередь, французский производитель Leonardo, в случае победы в тендере, обещает прекратить производство вертолетов AW149 в Италии и перенести его в Йовиль, на юго-западе Англии.

Lockheed Martin, предлагающий британским ВВС S-70M Black Hawk пока не раскрывает своих планов по открытию производственных линий в Великобритании.

В то же время, Boeing еще даже не сообщил, какой именно вертолет он предложит Королевским ВВС. При этом по мнению экспертов из американского издания, наиболее вероятным вариантом является MH-139A Grey Wolf.