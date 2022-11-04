МНО Литвы заключило контракт на закупку 120-мм буксируемых минометов компании EXPAL

ЦАМТО, 3 ноября. Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы заключило контракт с испанской компанией EXPAL Systems на поставку 120-мм буксируемых минометов EXPAL 120-MX2-SM для ВС Литвы.

Компания EXPAL Systems была выбрана в результате конкурсной оценки за счет наилучшей предложенной стоимости. Количество заказанных систем вооружения не раскрывается. Стоимость контракта (минометные системы и запасные части) составляет около 9,8 млн. евро.

Как планируется, половина заказанных минометов будет поставлена до конца следующего года, а полностью поставки должны быть завершены в течение двух лет.

По заявлению министра национальной обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, приобретение данных систем вооружения значительно повысит возможности огневой поддержки с закрытых позиций.

По информации МНО Литвы, приобретенные системы надежны и соответствует стандартам НАТО. Мобильные минометные системы обладают высокой огневой мощью и точностью, что позволяет эффективно осуществлять огневую поддержку действий пехоты с закрытых позиций. Закупленные ВС Литвы системы позволяют поражать цели на дальностях до 8 км.