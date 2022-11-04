Космонавты ознакомились с программой выхода в открытый космос

Им предстоит провести работы с радиатором-теплообменником, установить блокиратор на грузовую стрелу ГСтМ-2

МКС, 3 ноября. /ТАСС/. Российские члены экипажа МКС ознакомились с циклограммой (подробным описанием работ) внекорабельной деятельности, запланированной на 17 ноября, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, выход в открытый космос он выполнит вместе с коллегой Сергеем Прокопьевым. Им предстоит провести работы с радиатором-теплообменником, установить блокиратор на грузовую стрелу ГСтМ-2, которая раскрыта от модуля "Заря" до модуля "Поиск", и средства крепления крупногабаритных объектов на многоцелевом лабораторном модуле "Наука" и выполнить ряд других работ.

Ранее спецкор ТАСС сообщал, что работы в открытом космосе по плану будут длиться 6 часов 50 минут. Предполагается, что поддержку с борта МКС космонавтам окажет их коллега Анна Кикина. Открытие люков в настоящий момент запланировано на 17:20 мск 17 ноября.

Прошлый выход в открытый космос по российской программе состоялся 2 сентября. Тогда внекорабельную деятельность, длившуюся более семи с половиной часов, выполнили космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас корпункт ТАСС на МКС возглавляет Дмитрий Петелин.