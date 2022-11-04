По итогам девяти месяцев ЦНИИТОЧМАШ нарастил выполнение работ и услуг

ЦАМТО, 3 ноября. По итогам девяти месяцев текущего года ЦНИИТОЧМАШ нарастил выполнение работ и услуг, отгрузив в финансовом эквиваленте товаров собственного производства на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, ЦНИИТОЧМАШ досрочно поставил Министерству обороны России прицелы-приборы наведения к ПТРК "Корнет", запасные инструменты и приборы для комплексов оптико-электронной защиты ОТРК "Искандер-М", аэрозолеобразующие боеприпасы и комплекты боевого снаряжения военнослужащих.

Институт исполнил первый контракт на поставку 9-мм спортивного самозарядного пистолета "Аспид" в стрелковые клубы России.

За отчетный период предприятие выполнило ряд зарубежных контрактов. Иностранным партнерам направлены спортивные патроны серии "Олимп" и боеприпасы к подводному оружию.

Все перечисленные образцы разработаны в ЦНИИТОЧМАШ, и институт является их единственным производителем.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте группы "Калашников".