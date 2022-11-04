В Киеве заявили, что испанские системы ПВО уже направляются на Украину

Об этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее попросил испанского коллегу Хосе Мануэля Альбареса

МАДРИД, 3 ноября. /ТАСС/. Испанские системы противовоздушной обороны Hawk уже направляются на Украину. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER.

"После первой массированной ракетной атаки Украины 10 октября я разговаривал со многими главами МИД, в том числе с [испанским коллегой] Хосе Мануэлем [Альбаресом], и я просил их предоставить Украине столько систем ПВО, сколько возможно, - сказал Кулеба. - И Хосе Мануэль тут же ответил мне, что Испания приняла решение предоставить Украине системы ПВО под названием Hawk. Эти системы уже [находятся] на пути на Украину", - заверил он.

Министр напомнил о приемлемом развитии конфликта на Украине. "Абсолютный минимальный знаменатель заключается в том, чтобы Россия не находилась на территории Украины", - отметил Кулеба. Он подчеркнул, что, среди прочего, имеет в виду и территорию Крыма.

Глава ведомства отметил, что "Украина никогда не использовала" зерновой коридор "в военных целях". Отвечая на вопрос о том, кто же тогда стоит за атаками против российских кораблей, Кулеба сказал: "Доброжелательные люди".

Министр также добавил, что сейчас у Киева "нет прямых каналов связи" с Москвой. Касательно ситуации в сфере энергетики он отметил, что "40% энергетической инфраструктуры Украины повреждено, серьезно повреждено или разрушено". "Я думаю, возможно, уровень рождаемости на Украине улучшится из-за этих отключений электроэнергии, потому что людям приходится оставаться дома <...> без света", - сказал он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.