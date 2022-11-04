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Интерфакс-АВН

Патрушев заявляет о возможном участии ВМС Британии в диверсиях на "Северных потоках"

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Н.Патрушев
Н.Патрушев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 3 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США являются главным выгодоприобретателем от взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", по его словам, у Минобороны РФ есть данные о причастности к инциденту британских военных, он сослался на смс-сообщение экс-премьера Британии Лиз Трасс.

"Участие в их планировании и реализации, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил", - сказал Патрушев в четверг на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ.

"Нельзя не обратить внимание на смс-сообщение, которым в то время премьер-министр Британии Лиз Трасс после подрыва газопроводов тут же докладывает госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что "всё сделано", - заявил Патрушев.

"Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" была развернута активная кампания в целях обвинения России. Однако очевидно, что основным выгодополучателем этих терактов являются США", - сказал Патрушев.

Разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм произошла 26 сентября.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.

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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Патрушев Николай
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2 комментария
№1
04.11.2022 01:03
Cюрреализм какой-то, когда человек отвечающий за спецслужбы черпает инфу не от разведки, а из фейковых твитов.
0
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№2
04.11.2022 02:48
КГБ боялись, над ФСБ издеваются.
0
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