Российские многофункциональные БПЛА «Сибирь-1» и «Грифон» активно используются в зоне СВО

Источник изображения: topwar.ru

Анализируя боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине, эксперты часто называют происходящее «войной дронов». Действительно, БПЛА различных модификаций в современной войне решают практически любые задачи: ведут разведку, корректируют огонь, наносят точечные удары на передовой и глубоко в тылу противника. Достаточно напомнить об эффективности использования наших ударных дронов «Герань-2», используемых как барражирующие боеприпасы, которые киевская и западная пропаганда упорно называет иранскими. Сути дела, как и результативности применения, это не меняет.

Надо быть честными, Россия по ряду причин не входит в число стран, лидирующих в разработке и производстве беспилотников как гражданского, так и военного назначения. В то же время, наши конструкторы не стоят на месте и активно занимаются проектированием столь необходимых беспилотников различных модификаций, а отечественный ВПК старается побыстрее наладить их массовое производство.

После ротации командного состава СВО вдруг выяснилось, что большое количество очень нужных на передовой коптеров и другой сложной военной техники отечественного производства долгое время пылилось на складах и только сейчас стало поступать в войска. И это тоже, пусть запоздалое, но положительное решение.

В частности, российские военные начали активно использовать в зоне СВО многофункциональны дроны отечественного производства «Сибирь-1» и «Грифон». Основное их назначение — установка непрерывной и качественной связи между разрозненными территориально подразделениями без перемещения пунктов управления, что особенно важно при работе разведгрупп и активном наступлении. Применение связных дронов помогает повысить скрытность и живучесть подразделений и организовать работу каналов передачи данных в труднодоступной местности.

Спецсистема подъема аппаратуры «Квазимачта» несет рестранслятор и купольную видеокамеру, обеспечивая тем самым связь и наблюдение за территорией противника. Благодаря этому данные БПЛА активно используются в разведывательных целях и для корректировки артиллерийских ударов.