Войти
Военное обозрение

Российские многофункциональные БПЛА «Сибирь-1» и «Грифон» активно используются в зоне СВО

185
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Анализируя боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине, эксперты часто называют происходящее «войной дронов». Действительно, БПЛА различных модификаций в современной войне решают практически любые задачи: ведут разведку, корректируют огонь, наносят точечные удары на передовой и глубоко в тылу противника. Достаточно напомнить об эффективности использования наших ударных дронов «Герань-2», используемых как барражирующие боеприпасы, которые киевская и западная пропаганда упорно называет иранскими. Сути дела, как и результативности применения, это не меняет.

Надо быть честными, Россия по ряду причин не входит в число стран, лидирующих в разработке и производстве беспилотников как гражданского, так и военного назначения. В то же время, наши конструкторы не стоят на месте и активно занимаются проектированием столь необходимых беспилотников различных модификаций, а отечественный ВПК старается побыстрее наладить их массовое производство.

После ротации командного состава СВО вдруг выяснилось, что большое количество очень нужных на передовой коптеров и другой сложной военной техники отечественного производства долгое время пылилось на складах и только сейчас стало поступать в войска. И это тоже, пусть запоздалое, но положительное решение.

В частности, российские военные начали активно использовать в зоне СВО многофункциональны дроны отечественного производства «Сибирь-1» и «Грифон». Основное их назначение — установка непрерывной и качественной связи между разрозненными территориально подразделениями без перемещения пунктов управления, что особенно важно при работе разведгрупп и активном наступлении. Применение связных дронов помогает повысить скрытность и живучесть подразделений и организовать работу каналов передачи данных в труднодоступной местности.

Спецсистема подъема аппаратуры «Квазимачта» несет рестранслятор и купольную видеокамеру, обеспечивая тем самым связь и наблюдение за территорией противника. Благодаря этому данные БПЛА активно используются в разведывательных целях и для корректировки артиллерийских ударов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
16.08.2022
РЭБ России – проблема украинских дронов
15.08.2022
В Киеве заявили, что компания Baykar намерена выпускать на Украине всю линейку ударных беспилотников
15.08.2022
Ракетными темпами: какие новинки покажут на форуме «Армия-2022»
02.12.2021
Украина собирает войска в Донбассе. На что они способны
19.05.2021
Там любая война – холодная
05.08.2020
В воздушных боях победят «мозги»
08.01.2020
Год крылатых ракет. Чем украинская оборонная промышленность огорчила Кремль в 2019 году (Деловая столица. Украина)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 04:33
  • 1
"Скорее всего, наши войска будут выходить на левобережную часть Херсонской области"
  • 04.11 02:48
  • 2
Патрушев заявляет о возможном участии ВМС Британии в диверсиях на "Северных потоках"
  • 03.11 23:57
  • 36862
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.11 22:58
  • 2
В СФ сообщили, что МО РФ устранило все недостатки в обеспечении участников СВО экипировкой
  • 03.11 22:54
  • 21
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 03.11 19:01
  • 24
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 03.11 16:03
  • 0
Польские «псы войны» сорвались с цепи и грызутся с украинскими националистами
  • 03.11 12:13
  • 5
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 03.11 12:07
  • 23
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 03.11 11:46
  • 1
РФ и Иран будут сотрудничать в строительстве крупнотоннажного флота на иранских верфях, грузового - на российских
  • 03.11 09:57
  • 4
Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта
  • 03.11 09:51
  • 0
Прорыв системы ПВО при помощи мотоцикла «Минск», 3D-принтера и скотча
  • 03.11 09:50
  • 1
Минобороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-34
  • 03.11 09:47
  • 1
Компания Baykar планирует через два года завершить строительство на Украине завода по производству БЛА
  • 03.11 09:42
  • 2
Минцифры выбрало три российские операционные системы для господдержки. Разработчиков обяжут оптимизировать ПО под эти системы