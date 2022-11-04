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Интерфакс-АВН

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с европейским телекоммуникационным спутником

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Falcon 9
Falcon 9.
Источник изображения: wikipedia

Вашингтон. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Американская ракета Falcon 9 в четверг стартовала на орбиту с европейским телекоммуникационным спутником Hotbird 13G, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск космического аппарата французской компании Eutelsat, разработанного совместно с корпорацией Airbus Defense and Space, был осуществлен с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в 01:22 по времени Восточного побережья США (в 08:22 мск).

Спутник массой 4,5 тонны присоединится к запущенному 15 октября аналогичному аппарату - Hotbird 13F, которые будут обеспечивать трансляцию более тысячи телеканалов на Европу, Северную Африку и Ближний Восток. Они призваны заменить три старых спутника компании Eutelsat на орбите. Время работы спутников на орбите составит более 15 лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Airbus
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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