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ТАСС

Патрушев заявил о превращении Украины в основной мировой центр ультраправого экстремизма

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: Виталий Невар/ ТАСС

Секретарь СБ подчеркнул, что "Россия ведет борьбу именно с марионеточным киевским режимом"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Украина в настоящее время стала фактически главным центром ультраправого экстремизма в мире, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев, выступая в четверг на встрече секретарей совбезов стран СНГ.

"Сегодня Украина превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма. Организовав государственный переворот в Киеве в 2014 году и начав ускоренную трансформацию Украины в так называемую анти-Россию, англосаксы вознамерились не просто подготовить плацдарм для оказания давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения", - обратил внимание Патрушев.

При этом он подчеркнул, что "Россия ведет борьбу именно с марионеточным киевским режимом". "Простых украинцев попросту используют в качестве разменной монеты, инструмента для сдерживания России", - добавил секретарь СБ РФ.

По его словам, ставка на неонацистские силы была сделана для долгосрочного закрепления Украины в сфере западного влияния. Аналогичным образом Вашингтон и Лондон, а также американский и английский бизнес действовали и перед началом Второй мировой войны, предпочитая не замечать агрессивных планов Гитлера и даже потворствуя им, в надежде направить нацистский режим против Москвы, что в конечном счете привело к потере десятков миллионов жизней, напомнил Патрушев. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
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