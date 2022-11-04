Войти
ТАСС

В НИЦ "ИРТ" будут устанавливать систему мониторинга конструкций на гражданские вертолеты

170
0
0
Ударный вертолет Ка-52 перед вылетом на боевое задание
Ударный вертолет Ка-52 перед вылетом на боевое задание.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Сбор информации о техническом состоянии летательных аппаратов позволит заранее знать, что через какое-то время нужно будет менять определенные узлы и агрегаты, рассказал генеральный директор компании Николай Львов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Систему мониторинга состояния конструкций авиационной техники планируется устанавливать помимо боевого вертолета Ка-52М, на гражданские вертолеты. Об этом сообщил ТАСС в интервью генеральный директор компании-разработчика НИЦ "ИРТ" Николай Львов.

По его словам, возможно масштабирование системы мониторинга на другие летательные аппараты. Вертолет Ка-52 стал первой машиной, также системой планируется оснащать вертолеты Ми-8 и Ми-26. "Сейчас у нас готовятся сертификационные полеты на гражданских Ми-17 для того, чтобы уже сертифицировать систему на этой машине и оснащать ей гражданские вертолеты", - отметил глава компании.

Как заявил ТАСС научный руководитель компании-разработчика НИЦ "ИРТ" Владимир Каргопольцев, мониторинг состояния машин в режиме реального времени позволит поменять представление о регламенте техобслуживания летательных аппаратов. Сейчас при планировании техобслуживания не учитывается то, как эксплуатировались вертолеты и самолеты в течение года: выполняли боевые задания или рутинные полеты.

"Детальное знание предыстории эксплуатации аппарата позволяет рационально построить процесс технического обслуживания, определить сроки его проведения и содержание, оптимизировать логистические процессы и операции, предполагаемая экономия <…> может составить не менее 30%", - отметил Владимир Каргопольцев.

По его словам, сбор информации о техническом состоянии летательных аппаратов позволит заранее знать, что через какое-то время нужно будет менять определенные узлы и агрегаты, заранее их заказать и снизить время и расходы на обслуживание машин. "Здесь мы переходим от нормированного технического обслуживания, к обслуживанию по состоянию. Это совершенно новая эра в эксплуатации авиационной техники и ее разработки", - отметил ученый.

Система мониторинга представляет собой набор миниатюрных датчиков различной физической природы (датчики акустической эмиссии, деформации, температуры, коррозии и др.), которые установлены в конструкции авиатехники и ведут комплексное измерение различных параметров их состояния. Полученная информация обрабатывается с помощью специально созданного программного комплекса и в доступной форме выводится на ноутбук авиационного техника. Система фиксирует начало появления дефектов в конструкции, их развитие, появление трещин и информирует о возможном нарушении целостности конструкций. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-52
Ми-17
Ми-26
Ми-8
Похожие новости
02.11.2016
Китайский разворот: для чего Пекину ударный вертолет с российской родословной
07.09.2016
Более 11 тысяч экспонатов покажут оборонные компании разных стран на форуме "Армия-2016"
19.11.2014
Новые контракты с Индонезией возможны
28.10.2013
Коллеги и друзья о Вячеславе Богуслаеве
17.06.2013
"Вертолеты России" на 50-м авиасалоне в Le Bourget покажут новейшие разработки для международного рынка
20.04.2007
"Рособоронэкспорт" увеличивает поставки технических средств обучения
05.12.2006
"Рособоронэкспорт" планирует поставить в текущем году за рубеж тренажеров на $200 млн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 04:33
  • 1
"Скорее всего, наши войска будут выходить на левобережную часть Херсонской области"
  • 04.11 02:48
  • 2
Патрушев заявляет о возможном участии ВМС Британии в диверсиях на "Северных потоках"
  • 03.11 23:57
  • 36862
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.11 22:58
  • 2
В СФ сообщили, что МО РФ устранило все недостатки в обеспечении участников СВО экипировкой
  • 03.11 22:54
  • 21
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 03.11 19:01
  • 24
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 03.11 16:03
  • 0
Польские «псы войны» сорвались с цепи и грызутся с украинскими националистами
  • 03.11 12:13
  • 5
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 03.11 12:07
  • 23
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 03.11 11:46
  • 1
РФ и Иран будут сотрудничать в строительстве крупнотоннажного флота на иранских верфях, грузового - на российских
  • 03.11 09:57
  • 4
Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта
  • 03.11 09:51
  • 0
Прорыв системы ПВО при помощи мотоцикла «Минск», 3D-принтера и скотча
  • 03.11 09:50
  • 1
Минобороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-34
  • 03.11 09:47
  • 1
Компания Baykar планирует через два года завершить строительство на Украине завода по производству БЛА
  • 03.11 09:42
  • 2
Минцифры выбрало три российские операционные системы для господдержки. Разработчиков обяжут оптимизировать ПО под эти системы