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ЦАМТО

В Египет прибыл головной фрегат класса MEKO A200EN

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Источник изображения: Фото: mod.gov.eg

ЦАМТО, 3 ноября. Минобороны Египта сообщило о прибытии 2 ноября на базу в Александрии головного из четырех фрегатов класса MEKO A200EN, заказанных для ВМС Египта у компании ThyssenKrupp Marine Systems.

В мероприятии принял участие командующий ВМС Египта генерал-лейтенант Ашраф Атва.

Фрегат (904) "Аль-Азиз" был официально передан командованию ВМС Египта 14 октября на предприятии ThyssenKrupp Marine Systems в Бремерхафене.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2018 года по итогам начавшихся в мае 2018 года переговоров ВМС Египта подписали контракт на покупку четырех фрегатов MEKO A200EN. Общая стоимость контракта оценивается в 2 млрд. евро (стоимость каждого фрегата составляет 500 млн. евро). Египетский флот должен получить три корабля, построенные в Германии, и один – в Египте. Работы по проекту официально начались в августе 2019 года. Закладка "Аль-Азиз" и "Аль Кадир" состоялась в 2020 году. Спуск на воду головного корабля состоялся в апреле 2021 года, в июле 2021 года ему было присвоено наименование "Аль-Азиз". Третий фрегат был заложен в 2021 году и спущен на воду в апреле 2022 года.

Четвертый корабль, который пока не получил наименования, был заложен на предприятии египетской судостроительной компанией Alexandria Shipyard в Александрии в марте 2022 года.

Предполагается, что заказанные ВМС Египта A200EN MEKO будут самой современной версией этого корабля с точки зрения установленного оборудования и систем вооружения. Египетские фрегаты MEKO A200EN будут иметь следующую конфигурацию: длина – 121 м, ширина – около 16 м, водоизмещение – 3700 т, экипаж – 110 человек. Фрегат оснащен ГЭУ типа CODAG-WARP, развивает максимальную скорость 28 узлов, дальность хода – 7700 морских миль на скорости 15 узлов.

Корабли будут оснащены новой РЛС NS-110 4D компании Thales, пусковыми установками ложных целей для противоторпедной системы C310, двумя 32-трубными пусковыми установками ложных целей MASS компании Rheinmetall, системой радиоэлектронного обеспечения SCORPION компании Thales, системой спутниковой связи, ГАС с буксируемой антенной решеткой.

В состав вооружения войдут 127-мм артиллерийская установка, 32-контейнерная вертикальная пусковая установка с ЗУР MICA NG, 8 ПКР MM40 Блок.3 Exocet, четыре 20-мм АУ Oerlikon Searanger, торпеды DM2A4 и MU-90. Вертолетная площадка позволяет применять два вертолета и БЛА ВВП.

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Страны
Германия
Египет
Компании
Rheinmetall
Thales
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
БПЛА
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