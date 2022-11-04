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ТАСС

Минобороны заявило о задействовании в СВО в ближайшее время молодых летчиков

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как отметили в ведомстве, летчики проходят дополнительный практический и теоретический курс подготовки

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Молодые летчики Западного военного округа (ЗВО) проходят дополнительный курс подготовки и в ближайшее время приступят к выполнению задач в зоне спецоперации. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в четверг.

"Молодые летчики Западного военного округа, готовясь к участию в специальной военной операции, перенимают боевой опыт задействованных в СВО экипажей оперативно-тактической авиации", - говорится в сообщении военного ведомства.

В настоящее время, отметили в Минобороны России, летчики проходят дополнительный практический и теоретический курс подготовки. "В ближайшее время молодые летчики приступят к выполнению боевых задач специальной военной операции", - подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь старший летчик авиационного звена многоцелевых истребителей Су-35 Алексей рассказал об отработке прикрытия самолетов Су-34 и Су-25. "Сейчас учебно-тренировочные полеты в основном проходят в сложных метеоусловиях, так как погода позволяет только такие. Отрабатываем взлеты, посадки, а также какие-то маневры в воздухе тоже в сложных метеоусловиях и тренируем пуски ракет. Выполняем задачи по прикрытию подопечных Су-34 и Су-25 при нанесении ударов по противнику", - отметил он.

В Минобороны отметили, что летчики также отрабатывают задачи по обнаружению и перехвату воздушных целей, условному пуску ракет, преодолению и уничтожению средств ПВО, полеты на малых высотах, маневрирование и применение ракет "воздух - РЛС".

В августе глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщал в интервью ТАСС, что российским самолетам Су-35С в ходе спецоперации на Украине нет равных, а Су-25 демонстрируют "уникальную боевую живучесть". 

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