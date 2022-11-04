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ТАСС

Индия провела испытания ракеты-перехватчика системы ПРО

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Флаг Индии
Флаг Индии.
Источник изображения: военное.рф

Запуск произвели с острова Абдул-Калам у побережья восточного штата Одиша, сообщает агентство ANI

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноября. /ТАСС/. Индия в среду провела успешные испытания ракеты AD-1, разработанной в рамках второго этапа работ по созданию системы противоракетной обороны (ПРО) страны.

Как сообщает в четверг агентство ANI со ссылкой на Министерство обороны Индии, запуск ракеты был произведен с острова Абдул-Калам у побережья восточного штата Одиша.

AD-1 - двухступенчатая твердотопливная ракета-перехватчик большой дальности, предназначенная для неатмосферного и внутриатмосферного перехвата баллистических ракет, а также самолетов вероятного противника.

Индия создает двухэшелонную систему ПРО для защиты крупных городов от ракетного нападения, способную уничтожать баллистические ракеты с дальностью до 5 тыс. км. 

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Страны
Индия
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