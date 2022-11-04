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РИА Новости

Песков рассказал, как проходит общение с производителями военной экипировки

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Песков: общение с производителями военной экипировки идет по линии Минпромторга и кабмина

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Общение с производителями экипировки для вооруженных сил идет по линии Минпромторга и координационного совета правительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин днем ранее провел совещание с членами правительственного координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил. Глава государства заявил, что по каждому направлению работу необходимо добиться конкретных результатов.

В качестве примера он привел изготовление экипировки для военнослужащих, отметив, что по каждому ее элементу должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно ее использует. Путин добавил, что имеет в виду и снаряжение, и медицинскую аптечку, и любые другие предметы, которые на первый взгляд могут казаться незначительными.

На вопрос, есть ли в планах президента встреча с самим производителями экипировки, Песков ответил, что "этим занимается координационный совет и министерство промышленности торговли".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Путин Владимир
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