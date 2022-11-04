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Военные США усомнились в возможности России создать ПАК ДА

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Бомбардировщик ПАК ДА (3D-модель)
Бомбардировщик ПАК ДА (3D-модель).
Источник изображения: Телеканал «Звезда»

Российский Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) «никогда не полетит». Такое мнение порталу 19fortyfive высказали высокопоставленные представители Минобороны США.

В частности, один из собеседников издания перечисляет, что у Москвы нет ресурсов, технологической базы, опыта и денег, необходимых для создания в обозримом будущем бомбардировщика-невидимки.

Опрошенные эксперты высказались менее категорично. Так, директор программ стратегического сдерживания в исследовательском центре Стратегического командования США Адам Лоутер отметил, что вопрос не в том, будет ли ПАК ДА летать. По его мнению, гораздо важнее то, чем российские инженеры сумеют оснастить машину. «Будет ли он на 20, 50, 80 или 100 процентов равен американским истребителям-невидимкам — вот в чем вопрос», — указал он.

Старший преподаватель Университета Кентукки Роберт Фарли считает, что из-за спецоперации на Украине и западных санкций российская авиационная промышленность сталкивается со значительными проблемами. Как следствие, в обозримом будущем ПАК ДА не будет приоритетной программой.

Старший научный сотрудник фонда «Наследие» Джон Венейбл счел «верхом наглости» утверждение, будто КБ Туполева не способно разработать бомбардировщик-невидимку, не говоря уже о том, что ПАК ДА никогда не полетит. Эксперт напомнил, что русские первыми отправили человека в космос и первыми разработали и запустили сверхзвуковой транспортный самолет Ту-144. Кроме того, указал он, истоки американской стелс-технологии были основаны на концепциях и математических уравнениях блестящего русского физика Петра Уфимцева.

В октябре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что опытные образцы двигателя «Изделие РФ», который должен получить создаваемый российский стратегический ракетоносец, известный как ПАК ДА, прошли стендовые испытания.

В октябре генеральный директор Научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергей Поздняков заметил, что в России начались испытания катапультного кресла для ПАК ДА.

В феврале глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что на Казанском авиационном заводе будут производить не только Ту-160М, но и ПАК ДА.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Ту-144
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минпромторг РФ
Туполев
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
ПАК ДА
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