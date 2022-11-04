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Известия.ru

«Известия» раскрыли подробности применения беспилотников в зоне спецоперации

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) используют дроны с установленными ретрансляторами, что повышает мобильность подразделений. Кадрами и подробностями работы аппаратов Центрального военного округа в четверг, 3 ноября, поделился корреспондент «Известий» Александр Морозов.


Так, БПЛА «Сибирь-1» и «Грифон» способны передвигаться вместе с наступающими силами без перемещения пунктов управления и потери качества связи. Применение связных дронов способствует повышению скрытности и живучести подразделений связи, а также организации работы каналов передачи данных в труднодоступной местности. Специальная система подъема аппаратуры «Квазимачта», неся рестранслятор и купольную видеокамеру, обеспечивает связь и наблюдение за вражеской территорией.

Кроме аппаратуры связи БПЛА применяются в разведывательных целях.

«Коптер может вычислять технику противника, наводить координаты. Поступает команда, мы выезжаем на точку, поднимаем его в воздух и дальше действуем по указанию командования. <…> Как команда поступит, можем поехать и к разведчикам, и к артиллеристам — можем работать с любой структурой подразделения», — рассказал военный с позывным «Бастион».

Ранее, 28 октября, корреспондент «Известий» Наталья Графчикова рассказала об уничтожении подразделениями Воздушно-десантных войск укрытий для личного состава украинских националистов при помощи дронов-камикадзе. Как уточняется, запуск подобного аппарата может осуществляться даже с неподготовленных площадок, например с крыши автомобиля.


24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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