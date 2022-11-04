Войти
ТАСС

В Ростехе заявили об интересе к роботизированной БМП-3 с боевым модулем "Синица"

174
0
0
Боевая машина пехоты БМП-3 нового производства АО "Курганский машиностроительный завод" на Параде Победы в Кургане, 09.05.2021
Боевая машина пехоты БМП-3 нового производства АО "Курганский машиностроительный завод" на Параде Победы в Кургане, 09.05.2021.
Источник изображения: Кирилл Митин / 45.ru

По словам индустриального директора комплекса вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, планируется создание демонстрационных машин ввиду заинтересованности потенциального заказчика

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Созданная предприятиями холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") роботизированная боевая машина пехоты БМП-3 с боевым модулем "Синица" вызвала заинтересованность со стороны потенциального заказчика, сообщил ТАСС индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

"Роботизированная БМП-3, которой можно управлять дистанционно, является совместной инициативной разработкой ВНИИ "Сигнал" и "Курганмашзавода" (входят в холдинг "Высокоточные комплексы"). Такую технику можно использовать на самых опасных направлениях и сберечь жизни экипажей. Сейчас потенциальный заказчик выразил заинтересованность в машине, поэтому планируем сделать новые образцы для демонстрации", - сказал Оздоев.

Впервые роботизированную БМП-3 с боевым модулем "Синица" показали на международном форуме "Армия-2022". Машиной можно управлять как экипажем, так и удаленно - с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления. Она предназначена для огневой поддержки мотострелковых подразделений на наиболее опасных направлениях. Например, для боя в плотной городской застройке. Робототехнический комплекс может самостоятельно двигаться по заранее определенному маршруту без участия человека, как по данным системы спутниковой навигации, так и без них.

Роботизация БМП-3 - это не первый подобный проект ВНИИ "Сигнал". Ранее уже были успешно проведены работы по роботизации различных боевых машин на гусеничном и колесном ходу. При этом применяется единый принцип - оснащение уже существующих серийных образцов техники комплектом оборудования для роботизации, что значительно сокращает затраты и делает проект перспективным для российской армии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-3
Компании
Курганмашзавод
Ростех
Проекты
Робот
РТК
Похожие новости
28.08.2020
Главные премьеры "Армии-2020". Какую технику показали на оборонной выставке впервые
24.08.2020
"Параллакс" управляет боем. В России создана первая "прозрачная броня" для робототехники
15.07.2019
73 тысячи "показных" боеприпасов
26.06.2019
Военно-технический форум "Армия-2019" начинает работу в подмосковном парке "Патриот"
19.02.2019
IDEX 2019 говорит по-русски
03.05.2012
«Дорожная карта» для ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 04:33
  • 1
"Скорее всего, наши войска будут выходить на левобережную часть Херсонской области"
  • 04.11 02:48
  • 2
Патрушев заявляет о возможном участии ВМС Британии в диверсиях на "Северных потоках"
  • 03.11 23:57
  • 36862
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.11 22:58
  • 2
В СФ сообщили, что МО РФ устранило все недостатки в обеспечении участников СВО экипировкой
  • 03.11 22:54
  • 21
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 03.11 19:01
  • 24
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 03.11 16:03
  • 0
Польские «псы войны» сорвались с цепи и грызутся с украинскими националистами
  • 03.11 12:13
  • 5
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 03.11 12:07
  • 23
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 03.11 11:46
  • 1
РФ и Иран будут сотрудничать в строительстве крупнотоннажного флота на иранских верфях, грузового - на российских
  • 03.11 09:57
  • 4
Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта
  • 03.11 09:51
  • 0
Прорыв системы ПВО при помощи мотоцикла «Минск», 3D-принтера и скотча
  • 03.11 09:50
  • 1
Минобороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-34
  • 03.11 09:47
  • 1
Компания Baykar планирует через два года завершить строительство на Украине завода по производству БЛА
  • 03.11 09:42
  • 2
Минцифры выбрало три российские операционные системы для господдержки. Разработчиков обяжут оптимизировать ПО под эти системы