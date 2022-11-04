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ТАСС

Новое ружье-антидрон ЛПД-802 испытают на подавление навигационных каналов

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Ружье-антидрон ЛПД-801 производства Лаборатории ППШ
Ружье-антидрон ЛПД-801 производства Лаборатории ППШ.
Источник изображения: Глеб Ирисов/ТАСС

Ружье является усовершенствованной версией антидрона ЛПД-801

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Новое ружье радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЛПД-802 в ходе испытаний проверят на подавление используемых дронами каналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике устройства "Лаборатория ППШ".

"Эффективная дальность действия ЛПД-802 будет выявлена в процессе проведения натурных испытаний. В ходе испытаний будут блокироваться дроны, использующие частотные диапазоны, лежащие в пределах 2,4 Ггц, 5,1 Ггц и 5,8 ГГц, и каналы навигации ГНСС", - рассказали в компании.

Новое ружье-подавитель беспилотных летательных аппаратов (БЛА) ЛПД-802 является усовершенствованной версией антидрона ЛПД-801. В июле ТАСС сообщал, что ружье ЛПД-801 использовалось в спецоперации на Украине против применяемых ВСУ малоразмерных беспилотников.

Подавитель имеет обновленный внешний вид, меньшие размеры, повышенную мощность и дополнительный помеховый диапазон частот для подавления американских дронов. Кроме того, в новой модели увеличена емкость аккумулятора.

Аппарат выполнен в компоновке обычного магазинного карабина, где антенна выглядит как ствол, а на месте магазина - сменный аккумулятор (работает около 60 минут). По данным разработчиков, ружье способно подавлять БЛА на расстоянии до 1,5 км, масса составляет всего 3,5 кг (сопоставимо с массой обычного автомата Калашникова - прим. ТАСС). Максимальная мощность излучения, которое воздействует на электронную аппаратуру БЛА, не превышает 10 Вт. 

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