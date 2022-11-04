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ТАСС

Глава МИД Британии намерен призвать коллег по G7 противостоять России

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
Источник изображения: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

Джеймс Клеверли считает, что "действия РФ на Украине отрицательным образом сказываются на населении беднейших стран мира"

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли намерен призвать коллег по Группе семи (G7) работать с международными партнерами для противостояния России. Об этом говорится в коммюнике, распространенном Форин оффисом в преддверии двухдневной встречи министров иностранных дел G7, которая открывается в четверг в Мюнстере.

В сообщении приводятся слова Клеверли, который, в частности, выступил с утверждением, что действия России на Украине отрицательным образом сказываются на населении беднейших стран мира. По словам британского министра, подобные действия лишь "объединяют международное сообщество" против Москвы. Он также утверждает, что Киев может рассчитывать на "непоколебимую поддержку" со стороны Запада.

Как подчеркнули в МИД Великобритании, Германия пригласила на встречу в Мюнстере представителей Ганы, Кении, а также Африканского cоюза для обсуждения сотрудничества с "семеркой" по вопросам климатических изменений, инфраструктуры, защиты демократии, урегулирования конфликтов и гуманитарных кризисов.

Среди других тем для обсуждения заявлены протесты в Иране, стабильность в зоне Индо-Тихоокеанского региона, роль Китая в мире, ситуация на Тайване, а также то, как Группа семи "может усилить сотрудничество со странами в регионе, чтобы добиться процветания и защиты общих ценностей". 

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Страны
Великобритания
Германия
Иран
Кения
Китай
Россия
Тайвань
Украина
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