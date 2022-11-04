Войти
ТАСС

Глава МИД Италии считает, что необходимо добиваться переговоров Путина и Зеленского

172
0
0
Глава МИД Италии Антонио Таяни
Глава МИД Италии Антонио Таяни.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

При этом Антонио Таяни уточнил, что мир должен опираться на принцип справедливости

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что необходимо добиваться договоренностей между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в среду вечером в эфире новостной программы на Canale 5.

"Целью должно быть соглашение, встреча Путина и Зеленского, чтобы они смогли сесть за стол переговоров", - сказал Таяни. При этом он уточнил, что мир должен опираться на принцип справедливости. "Справедливость означает отстаивание территориальной целостности Украины", - добавил итальянский министр. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
01.06.2022
Как относятся к России во всем мире? Не так, как хотелось бы Западу
05.08.2019
Die Welt (Германия): как Путин будет теперь укреплять свою неоимперскую политику
06.11.2018
Россия возглавила рейтинг самых мощных армий Европы
28.12.2017
"У меня иногда возникает вопрос: пошел бы я вообще в эту авантюру?"
02.12.2016
Свой вместо чужих
25.01.2016
Нужен заслон в секторе угроз
31.08.2009
МАКС-2009: большие надежды на фоне нерешенных проблем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 04:33
  • 1
"Скорее всего, наши войска будут выходить на левобережную часть Херсонской области"
  • 04.11 02:48
  • 2
Патрушев заявляет о возможном участии ВМС Британии в диверсиях на "Северных потоках"
  • 03.11 23:57
  • 36862
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.11 22:58
  • 2
В СФ сообщили, что МО РФ устранило все недостатки в обеспечении участников СВО экипировкой
  • 03.11 22:54
  • 21
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 03.11 19:01
  • 24
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 03.11 16:03
  • 0
Польские «псы войны» сорвались с цепи и грызутся с украинскими националистами
  • 03.11 12:13
  • 5
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 03.11 12:07
  • 23
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 03.11 11:46
  • 1
РФ и Иран будут сотрудничать в строительстве крупнотоннажного флота на иранских верфях, грузового - на российских
  • 03.11 09:57
  • 4
Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта
  • 03.11 09:51
  • 0
Прорыв системы ПВО при помощи мотоцикла «Минск», 3D-принтера и скотча
  • 03.11 09:50
  • 1
Минобороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-34
  • 03.11 09:47
  • 1
Компания Baykar планирует через два года завершить строительство на Украине завода по производству БЛА
  • 03.11 09:42
  • 2
Минцифры выбрало три российские операционные системы для господдержки. Разработчиков обяжут оптимизировать ПО под эти системы