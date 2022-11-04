Глава МИД Италии считает, что необходимо добиваться переговоров Путина и Зеленского

При этом Антонио Таяни уточнил, что мир должен опираться на принцип справедливости

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что необходимо добиваться договоренностей между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в среду вечером в эфире новостной программы на Canale 5.

"Целью должно быть соглашение, встреча Путина и Зеленского, чтобы они смогли сесть за стол переговоров", - сказал Таяни. При этом он уточнил, что мир должен опираться на принцип справедливости. "Справедливость означает отстаивание территориальной целостности Украины", - добавил итальянский министр.