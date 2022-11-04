Воины-освободители уничтожили американский тягач с бронированный кабиной

Источник изображения: Фото: "Уголок Ситха"

Украинские боевики потеряли еще один американский грузовик Oshkosh FMTV M1083A1P2. Как сообщает "РГ: русское оружие", в Сети появились фотографии полностью сгоревшего транспортного средства.

Видно, что машина перевозила боеприпасы, когда в нее попал российский, пока неустановленного типа. Возможно, воины-освобители задействовали 152-мм "Краснополь" или дрон-камикадзе "Ланцет".

В результате произошел мощный взрыв, уничтоживший находящиеся в кузове 155-мм выстрелы. Несколько уцелевших боеприпасов видны лежащими рядом на земле.

Как правило, каждое такое поражение сопровождается жертвами среди личного состава. Однако, пока неизвестно, сколько было потеряно убитыми и ранеными.

Не исключено, что Oshkosh применялся для транспортировки 155-мм буксируемой гаубицы М777 производства США. Именно данные вездеходы являются штатными тягачами у таких артиллерийских систем.

От обычных автомобилей они отличаются наличием бронированной кабины, защищающей от пуль стрелкового оружия, но не от снарядов крупного калибра.

Трехосные 11-тонные Oshkosh FMTV M1083A1P2 являются представителями многочисленного семейства, уже длительное время эксплуатирующегося не только в американской армии, но и вооруженных силах других государств. На них устанавливается разнообразное оборудование.

Буквально до недавнего времени в ВСУ использовали, в основном, автомобили советского и собственного производства, но сейчас появляется все больше натовской техники, которая регулярно уничтожается бойцами российской армии.