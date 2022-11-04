Войти
Вестник Мордовии

Воины-освободители уничтожили американский тягач с бронированный кабиной

190
0
0

Источник изображения: Фото: "Уголок Ситха"

Украинские боевики потеряли еще один американский грузовик Oshkosh FMTV M1083A1P2. Как сообщает "РГ: русское оружие", в Сети появились фотографии полностью сгоревшего транспортного средства.

Видно, что машина перевозила боеприпасы, когда в нее попал российский, пока неустановленного типа. Возможно, воины-освобители задействовали 152-мм "Краснополь" или дрон-камикадзе "Ланцет".

В результате произошел мощный взрыв, уничтоживший находящиеся в кузове 155-мм выстрелы. Несколько уцелевших боеприпасов видны лежащими рядом на земле.

Как правило, каждое такое поражение сопровождается жертвами среди личного состава. Однако, пока неизвестно, сколько было потеряно убитыми и ранеными.

Не исключено, что Oshkosh применялся для транспортировки 155-мм буксируемой гаубицы М777 производства США. Именно данные вездеходы являются штатными тягачами у таких артиллерийских систем.

От обычных автомобилей они отличаются наличием бронированной кабины, защищающей от пуль стрелкового оружия, но не от снарядов крупного калибра.

Трехосные 11-тонные Oshkosh FMTV M1083A1P2 являются представителями многочисленного семейства, уже длительное время эксплуатирующегося не только в американской армии, но и вооруженных силах других государств. На них устанавливается разнообразное оборудование.

Буквально до недавнего времени в ВСУ использовали, в основном, автомобили советского и собственного производства, но сейчас появляется все больше натовской техники, которая регулярно уничтожается бойцами российской армии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Краснополь
Компании
M777
Oshkosh
Похожие новости
03.08.2022
Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
24.05.2022
Российский «Гиацинт-С» против американских гаубиц М-777. Как проходит артиллерийская дуэль
23.05.2022
Пентагон готовит отправку на Украину еще одной партии буксируемых 155-мм гаубиц M777
20.05.2022
Донбасс: удар с навесом
23.11.2020
Сохраняя божественный статус
03.12.2012
Интегрированное поле боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 04:33
  • 1
"Скорее всего, наши войска будут выходить на левобережную часть Херсонской области"
  • 04.11 02:48
  • 2
Патрушев заявляет о возможном участии ВМС Британии в диверсиях на "Северных потоках"
  • 03.11 23:57
  • 36862
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.11 22:58
  • 2
В СФ сообщили, что МО РФ устранило все недостатки в обеспечении участников СВО экипировкой
  • 03.11 22:54
  • 21
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 03.11 19:01
  • 24
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 03.11 16:03
  • 0
Польские «псы войны» сорвались с цепи и грызутся с украинскими националистами
  • 03.11 12:13
  • 5
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 03.11 12:07
  • 23
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 03.11 11:46
  • 1
РФ и Иран будут сотрудничать в строительстве крупнотоннажного флота на иранских верфях, грузового - на российских
  • 03.11 09:57
  • 4
Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта
  • 03.11 09:51
  • 0
Прорыв системы ПВО при помощи мотоцикла «Минск», 3D-принтера и скотча
  • 03.11 09:50
  • 1
Минобороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-34
  • 03.11 09:47
  • 1
Компания Baykar планирует через два года завершить строительство на Украине завода по производству БЛА
  • 03.11 09:42
  • 2
Минцифры выбрало три российские операционные системы для господдержки. Разработчиков обяжут оптимизировать ПО под эти системы