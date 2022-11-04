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Финляндия и Швеция должны стать членами НАТО одновременно. И вот почему

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министры иностранных дел Финляндии и Швеции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министры иностранных дел Финляндии и Швеции.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Глава МИД Финляндии Хаависто предупредил о возможных сложностях из-за расширения НАТО

Финляндия и Швеция должны присоединиться к альянсу одновременно, иначе НАТО будет сложно планировать свою дальнейшую оборонную стратегию, сообщает MTV. Издание цитирует главу финского МИД Пекку Хаависто, по словам которого переговоры на официальном уровне пока выглядят многообещающими — несмотря на то, что турецкая пресса раздувает новые скандалы.

Томми Форсман (Tommi Forsman)

НАТО будет сложно планировать свою дальнейшую оборонную стратегию, если Финляндия и Швеция не присоединятся к альянсу одновременно, считает глава МИД Финляндии Пекка Хаависто (Pekka Haavisto).

По словам Хаависто, переговоры на официальном уровне пока выглядят многообещающими — несмотря на то, что пресса Турции раздувает новые скандалы, мешающие Финляндии и Швеции продвигаться к вступлению в НАТО.

"Ведь Турция „разделила“ Финляндию и Швецию в этом вопросе, заявила, что шведская заявка „проблематичнее“ из-за курдского вопроса. Но у Финляндии и Швеции есть преимущество в том, что касается одновременного с Финляндией вступления в НАТО".

"Планировать оборонную стратегию довольно сложно, если смотреть только на карту. В условиях кризиса помощь скорее всего будет направляться через Швецию".

По словам Хаависто, новое правительство Швеции, кажется, делает все возможное, чтобы стать членом НАТО, и чтобы Финляндия и Швеция стали полноправными членами альянса одновременно.

Если одновременно вступить в альянс не получится, в такой "кризисной ситуации" придется задуматься, что делать дальше.

По оценке министра иностранных дел, в лучшем случае недостающая ратификация от Турции может быть получена уже в этом году. Венгрия уже сообщала, что планирует ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО в декабре.

"Членство в НАТО также должно быть рассмотрено нашим парламентом, это произойдет весной".

"Многие страны НАТО состоят в диалоге с Турцией, и альянс заинтересован в поддержании политики открытых дверей. Сейчас эта политика проходит испытание", — говорит Хаависто о взглядах НАТО на происходящее.

Есть ли какая-то польза от санкций?

Западные страны и их союзники ввели жесткие санкции против России в самом начале военных действий. Однако Россия неоднократно заявляла, что эффекта от санкций практически нет.

Министр иностранных дел Хаависто напоминает, что санкции уже повлияли на способность России производить современное оружие и технологии.

Кроме этого, санкции были выдвинуты против всей национальной экономики России. Недовольство среднего класса и возмущение внутри России действительно нарастает.

"McDonald’s, например, перешел на местное производство, но средний класс очень сильно пострадал от мобилизации. Обычные семьи были вынуждены отправлять своих сыновей на фронт, и осведомленность о войне возросла", — проливает свет на ситуацию Хаависто.

Министр иностранных дел Финляндии считает, что будут дополнительные санкции. Пока ЕС поддерживал санкции единогласно, но энергетический кризис может привести к расколу во мнениях.

"Думаю, новые санкции будут введены в том случае, если ЕС будет в их отношении солидарен. Понятно, что ни одну страну нельзя оставлять в полной нищете".

"Конечно, финнов тоже раздражает, что стоимость энергии постоянно растет, но, к счастью, у нас такой уровень развития производства, что большого дефицита быть не должно. Но цена, конечно, высокая, и зима в этом отношении будет тяжелой".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Венгрия
Россия
Турция
Финляндия
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Проекты
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