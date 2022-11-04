Эксперт по Китаю Легарда: вбить клин между Москвой и Пекином – нереалистичная идея

Пекин не бросит Москву, пишет El País. Китай считает Запад главным противником, а Россию – партером, с которым нужно сотрудничать на фоне ухудшения международной обстановки, объясняет автор статьи.

Хелена Легарда (HelenaLegarda)

За последние годы Россия и Китай сделали всё возможное для того, чтобы показать, насколько они сблизились. Наглядным тому примером является совместное заявление Си Цзиньпиня и Владимира Путина, выпущенное четвёртого февраля во время зимних Олимпийских игр в Пекине, всего за несколько недель до начала конфликта на Украине. Си назвал Путина своим "лучшим и самым близким другом". С 2013 года лидеры встречались почти 40 раз. Обе стороны поддерживают "безграничную дружбу" и считают, что их "всеобъемлющее стратегическое партнёрство и взаимодействие в новой эпохе" являются благоприятным фактором на международной арене.

Пекин отказался в открытую нарушать западные санкции, что говорит о том, что отношения между Китаем и Россией всё-таки имеют определённые границы. Тем не менее их сотрудничество твёрдо основывается на представлении о том, что США и, в целом, Запад — главный противник. Они также преследуют общую цель изменить мировой порядок.

Российская военная операция на Украине стала для этого партнёрства проверкой на прочность. Поддержит ли Пекин Москву, если ключевым принципом китайской внешней политики является уважение к суверенитету и территориальной целостности других стран? Поддержит ли Си Путина, рискнув связями с Западом, которые ему так необходимы в период экономического спада?

Некоторые, как, например, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, ожидали, что конфликт станет переломным моментом, и призывали Китай выступить в роли посредника. Но на самом деле у Пекина не было никаких намерений осуждать Москву или же вмешиваться в конфликт.

Позиция Китая только кажется риторически нейтральной. На самом деле Пекин молчаливо поддерживает Москву. Китай продолжает озвучивать российскую версию происходящего и оказывать дипломатическую поддержку Москве. Он поддерживает "законные требования безопасности" со стороны России и выступает против санкций. Он призвал уважать суверенитет и территориальную целостность "всех стран", но при этом увильнул от поддержки Украины. По словам Пекина, основные причины конфликта связаны с расширением НАТО и "завышением напряжённости" со стороны США.

Китай также отказался вводить санкции против России, и после начального периода адаптации к ограничениям и ослабления экономических связей между двумя странами он всё-таки углубил экономические отношения с Москвой в различных областях. К примеру, экспорт китайских полупроводников в Россию с марта по июнь этого года увеличился на 209% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Однако, когда нужно было удовлетворять экономические и технологические потребности Москвы, Пекин проявлял избирательность, чтобы не попасть под западные санкции и не ухудшить отношения с Западом.

О так называемых дырах в российско-китайских отношениях уже неоднократно писали. В сентябре на встрече с Си в Самарканде российский президент признал "вопросы и озабоченности" Пекина, что было воспринято как доказательство того, что терпение Китая заканчивается. Но, если не считать эти лёгкие дипломатические сигналы, позиция Поднебесной осталась почти неизменной.

Трудно не заметить противоречивый характер позиции Китая, чья внешняя политика официально основывается на уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран и неприятия любой формы гегемонии и силовой политики или же любого вмешательства во внутренние дела других государств. Об этом напомнил в своём докладе о работе Си во время выступления на съезде Коммунистической партии Китая (КПК) 16 октября. Однако ни один из этих принципов, кажется, не мешает Пекину поддерживать Москву. Не применяются они, по всей видимости, и к конфликту между Россией и Украиной.

Важно отметить, что для китайских руководителей этот конфликт касается не только будущего Украины. Он затрагивает более широкие вопросы, связанные с геополитическим соперничеством и тем, какое место Китай хочет занимать по отношению к России и Западу сейчас и в будущем.

В мировоззрении китайской Коммунистической партии присутствует страх быть окружёнными западными странами, желающими сдержать рост Китая и помешать законному восстановлению его статуса великой державы к 2049 году. Партия чувствует всё большую угрозу. Китай сейчас смотрит на мир сквозь призму своего геополитического соперничества с США и, в целом, с Западом, и именно на основе этого предпринимает действия. Растущий пессимизм КПК стал заметен на съезде партии. Отсылки к "периоду стратегических возможностей", которыми Китай, как утверждается, пользовался на протяжении почти 20 лет, вдруг исчезли из доклада о работе. Вместо этого КПК говорит теперь о периоде сосуществования стратегических возможностей, рисков и вызовов и об усилении неопределённости.

В условиях ухудшения международной обстановки Россия стала необходимым для реализации китайских амбиций партнёром. С геополитической точки зрения, Пекин не видит другого выхода, кроме как защитить свои отношения с Москвой. Он всё больше готов нести финансовые и репутационные издержки ради достижения своих больших стратегических целей.

Причины такого отношения прекрасно отражены в концепции Си о "всеобъемлющей национальной безопасности". В Китае под "национальной безопасностью" подразумевается защита стабильности и выживания режима. Эта задача считается главной, в то время как экономическая безопасность и защита международной репутации страны занимают далеко не первые места в иерархии приоритетов. Границы российско-китайских отношений определяются стратегическими интересами Пекина. Пока они не будут затрагивать стратегические интересы Китая и вопрос нахождения партии у власти, Пекин будет поддерживать связи с Москвой. В конце концов, КПК считает, что Запад представляет для него большую угрозу, и кризис не должен сделать его сильнее.

В Китае идеология преобладает над прагматизмом, а экономика уже не является приоритетом. Си Цзиньпинь стал сильнее, партия находится под его жёстким контролем, а сам он окружён верными ему сподвижниками, которые обеспечат реализацию его политических приоритетов. Это значит преемственность внешней политики, которую мы наблюдали в последние годы.

Пекин мог бы пересмотреть своё партнёрство с Россией, чтобы быть меньше подверженным рискам, особенно в экономической сфере, в которой он всё ещё нуждается в Западе. Но даже это не будет длиться вечно. Повышение уровня самодостаточности страны является одним из приоритетов Си на следующие пять лет. Цель в том, чтобы лишить Запад возможности ввести санкции против Китая и сдержать его экономику, как это было с Россией. Но Пекин не оставит Москву в стороне.

Поэтому вбить клин в отношения между Россией и Китаем — не очень реалистичная идея. Дело в том, что нам на Западе просто нечего предложить, чтобы при этом не поставить под угрозу наши ценности, интересы и безопасность. Необходимо смягчить влияние этих отношений на наши собственные интересы и стараться влиять на их глубину и масштаб при любой возможности.

Хелена Легарда – ведущий аналитик Института китаеведения им. Меркатора (Merics).