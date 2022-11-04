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ТАСС

Глава МИД Ирана высказался за урегулирование конфликта на Украине

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Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян.
Источник изображения: cdn.news-front.info

Хосейн Амир Абдоллахиян указал на необходимость прекращения огня и обеспечения мира

ТЕГЕРАН, 2 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в проведенном в среду телефонном разговоре с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем высказался за прекращение огня и урегулирование конфликта на Украине.

"Министр иностранных дел в очередной раз подтвердил принципиальную позицию Исламской Республики Иран относительно войны на Украине, указав на необходимость прекращения огня и обеспечения мира", - говорится в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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Страны
Иран
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
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