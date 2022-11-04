Министр обороны Италии заверил украинского коллегу в надежности военных поставок

Гвидо Кросетто заявил, что комплектация военной помощи в рамках пятого декрета, подписанного правительством 7 октября, идет штатно

РИМ, 2 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гвидо Кросетто заверил своего украинского коллегу Алексея Резникова в том, что все обязательства, принятые Римом по оказанию военной помощи Киеву, будут выполнены. Об этом сообщает в среду агентство ANSA.

По его данным, в ходе видеоконференции Кросетто заявил о готовности оценить дополнительные запросы Украины в сфере обороны с учетом ее потребностей. Министр заверил, что комплектация военной помощи в рамках пятого декрета, подписанного предыдущим итальянским правительством 7 октября, идет штатно.

"Италия продолжит решительно оказывать поддержку Украине и ее вооруженным силам. Мы остаемся рядом с вами перед лицом неприемлемой агрессии в деле защиты демократических ценностей и свободы", - приводит агентство слова итальянского министра.

Ранее газета Il Messaggero со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что итальянские власти приостановили рассмотрение шестого декрета об отправке оружия на Украину, который должен был быть готов к середине месяца. Кроме того, Рим, по утверждению издания, отстает от сроков направления вооружений, перечисленных в четвертом и пятом межведомственных декретах. Газета La Repubblica, ссылаясь на источники в Минобороны, писала, что в новый пакет могут быть включены элементы системы ПВО.