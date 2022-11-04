Эрдоган: важно активизировать дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине

По словам турецкого лидера, это необходимо делать на основе взаимопонимания

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в среду заявил о необходимости активизировать дипломатические усилия для урегулирования конфликта на Украине.

"Президент Эрдоган заявил, что необходимо активизировать дипломатические усилия для прекращения войны справедливым решением на основе взаимопонимания, которое приведет к полному восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

Как написал в своем Telegram-канале Зеленский: "Во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил за активное участие в сохранении "зернового соглашения". Он отметил, что также обсудил с Эрдоганом шаги по обмену украинских военнопленных.

29 октября Минобороны РФ сообщило, что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов". В среду российское оборонное ведомство сообщило, что РФ возвращается к участию в зерновой сделке, получив письменные гарантии от Киева о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы.

В среду, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, президент России Владимир Путин заявил, что даже в случае выхода из зерновой сделки Москва готова поставлять зерно в беднейшие страны мира.