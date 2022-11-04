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Интерфакс-АВН

В Канберре считают полезными для Австралии планы США усилить присутствие своих бомбардировщиков в регионе

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Бомбардировщик B-52H Stratofortress
Бомбардировщик B-52H Stratofortress.
Источник изображения: © flickr.com / U.S. Air Force / Master Sgt. Lance Cheung

Лондон. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Реализация планов США по модернизации инфраструктуры для приема в Австралии американских стратегических бомбардировщиков B-52 принесет пользу и Канберре, заявил в среду австралийский министр обороны Ричард Марлз.

"Мы говорим об инвестициях США в инфраструктуру базы ВВС "Тиндалл", что сделает ее более эффективной и для Австралии тоже", - приводит его слова Associated Press (AP).

Он не согласился с предположением, что этот шаг может быть излишне провокационным. Министр напомнил, что модернизация объектов на этой базе ВВС Австралии пройдет по плану, принятому Вашингтоном и Канберрой еще в 2017 году, а экипажи бомбардировщиков B-52 тренировались на территории Австралии с 2005 года.

AP напоминает, что ранее стало известно о планах США перебросить шесть B-52 на базу "Тиндалл", расположенную на Северной территории, причем модернизация инфраструктуры базы сделает присутствие дальней авиации США в регионе более ощутимым.

Власти КНР в свою очередь осудили этот шаг и предупредили о возможном развязывании гонки вооружений в регионе. Ряд наблюдателей в самой Австралии также выступили против, аргументируя это тем, что в случае возможного конфликта между США и КНР австралийская территория станет более значимой целью для Китая.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Китай
США
Продукция
B-52
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