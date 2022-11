По случаю опубликования администрацией Соединенных Штатов новой редакции "Стратегии национальной безопасности США" (2022 National Security Strategy), в известном блоге "Russian Matters", выходящем под эгидой Гарвардской школы управления имени Джона Ф. Кеннеди (Harward Kennedy School), опубликован материал видного американского специалиста по России, профессора Гарвардского университета и профессора по вопросам национальной безопасности Военно-морского колледжа США Николаса Гвоздёва "В новой Стратегии безопасности США делают ставку на будущее, в котором Россия будет менее значима" (Nikolas K. Gvosdev "New US Security Strategy Bets on a Future Where Russia Matters Less"). Перевод приводится по публикации журнала "Россия в глобальной политике".

Москва долгое время утверждала, что ни одна глобальная проблема не может быть решена без активного участия России, теперь США готовы оспорить этот постулат.

Если после окончания холодной войны ещё оставались надежды на то, что Соединённые Штаты могут выстроить партнерство с Россией, то их развеяла недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности страны 2022 года. Администрация Байдена признаёт, что никакого прогресса в восстановлении отношений невозможно добиться, пока Владимир Путин находится у власти ("теперь ясно, что он не изменится"). Поэтому Белый дом ожидает, что в будущем россияне изберут правительство, которое будет действовать в рамках возглавляемой США либеральной международной системы.

В американской стратегии произошёл настолько кардинальный сдвиг, что возможность кооперативного подхода даже не рассматривается. В предыдущих документах подобного рода подчеркивались разногласия и соперничество, однако отмечалось наличие общей повестки (стратегическая стабильность, борьба с терроризмом, энергетика и так далее), в версии 2022 г. термин "сотрудничество", не говоря уже о "партнёрстве", не используется. Вместо них мы встречаем тщательно продуманную фразу "прагматичные способы взаимодействия".

К счастью, в Стратегии обошлись без идеи о том, что противоречия между Россией и США - это результат недопонимания.

В документе признаётся, что Вашингтон не может удовлетворить запросы Москвы на пересмотр положения в Европе и Евразии, а также в других регионах, которое сложилось после 1991 года.

США больше не поддерживают иллюзию, что понимают интересы Путина и России лучше, чем он сам, и осталось лишь подобрать правильные формулировки, чтобы убедить в этом российского лидера. Американцы ясно дают понять, что не видят работоспособных компромиссов в отношениях с Россией и не считают нужным искать новые подходы к европейской безопасности. Соединённые Штаты планируют придерживаться политики дальнейшего расширения евроатлантических институтов как единственной гарантии безопасности, которую Россия может принять или продолжить сопротивляться, но все её усилия вызовут противодействие (и в конечном итоге, надо надеяться, будут сведены на нет).

Ранее я отмечал, что, если бы Соединённые Штаты вступили с Россией в соперничество великих держав, у них было бы два варианта: превратить Россию из практически равного соперника в друга или превратить её в неравного соперника. Команда Байдена и Харрис считает, что после многолетних усилий первый подход провалился. Теперь в стратегии отмечается, что российская спецоперация на Украине в этом году неизбежно приведёт к ослаблению позиций РФ в военном и экономическом плане, поэтому США следует воздерживаться от открытого конфликта, особенно от столкновений, которые могут повлечь обмен ядерными ударами.

В целом же Стратегия, если не брать раздел о России, призывает США создать коалицию партнёров для совместного решения проблем следующего поколения, связанных с климатом и четвёртой индустриальной революцией. Идея понятна: российские природные ресурсы, обеспечивавшие рост индустриальных экономик XX века, утратят свою значимость, поскольку ключевые цепочки поставок и новые технологии пойдут в обход России или её углеводороды просто больше не понадобятся. Россия, выключенная из глобального экономического мейнстрима, не сможет трансформировать свою экономику и общество. В то же время другие государства постсоветского пространства, прежде всего Украина, будут интегрированы в евроатлантическую экономику и станут альтернативным транспортным коридором в Индо-Тихоокеанский регион, Южную и Восточную Азию.

Стратегия 2022 г. подразумевает шаги, которые - если будут реализованы - нанесут удар по планам Путина возродить Россию как великую державу XXI века. Россия не сможет стать ключевым геоэкономическим связующим звеном между Европой и Восточной Азией, потеряет статус надёжного поставщика традиционных углеводородов, а также водорода и минералов для перехода к "зелёной энергетике", под вопросом окажутся позиции России в Арктике, которую Путин в стратегии развития региона определяет как фундамент для сохранения позиций страны в международной системе. Возглавив поиск альтернативных транспортных коридоров и поставщиков, США снизят значимость России не только для Европы, но и для Южной и Восточной Азии.

В то же время администрация Байдена придерживается "реглобализации" - подхода, который предполагает обновление международной системы и пересмотр Соединёнными Штатами и их партнёрами правил и норм для XXI века.

Россию нельзя исключить из Совета Безопасности ООН, но США могут найти новые площадки, где РФ не представлена и не имеет права вето, их можно использовать, чтобы избавиться от наследия старых институтов и наладить международную дипломатию.

Москва долгое время утверждала, что ни одна глобальная проблема не может быть решена без активного участия России, теперь США готовы оспорить этот постулат. Поскольку претензии России на место за глобальным столом переговоров в определённой степени основываются на её военных возможностях, включая ядерный арсенал, стратегия предлагает Соединённым Штатам совместно с партнёрами разработать новые механизмы обороны, которые позволят нивелировать оставшийся военный потенциал РФ и связанные с ним угрозы.

Следует отметить, что все стратегии национальной безопасности США - это скорее устремления. Титанические усилия, чтобы проложить новые коридоры в обход России, потребуют огромных расходов, на которые американские налогоплательщики, возможно, не захотят пойти. А традиционные партнёры России могут решить продолжать коммерческие и политические отношения с Москвой даже в новых условиях. Тем не менее команда Байдена вынесла свой вердикт: в мире будущего Россия будет менее значима.