«День боеприпасника» появится при поддержке ЦНИИТОЧМАШ

Коллектив и ветеранская организация Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения поддержали обращение Московской региональной общественной организации ветеранов войны и труда отрасли боеприпасов об установлении нового профессионального праздника – День работников промышленности боеприпасов и специальной химии (День боеприпасника).

«Каждое государство, имеющее армию, обязано обеспечить ее всеми видами боеприпасов и в необходимом количестве, ибо без боеприпасов армия мертва. История боеприпасной отрасли напрямую связана с историей Российского государства, и отрасль всегда была востребована для решения важных стратегических, государственных и политических задач», - подчеркивается в обращении ветеранов.

Установление нового профессионального праздника необходимо «для восстановления приоритета в научно-техническом и производственном развитии, сохранения научного и производственного потенциала, высококвалифицированных кадров, а также для многих тысяч сотрудников, ветеранов НИИ, КБ, предприятий отрасли боеприпасов, членов их семей».

Датой профессионального праздника предлагается определить 11 января – день образования в 1939 г. отраслевого органа управления Народного Комиссариата боеприпасов СССР.

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