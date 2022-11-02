Атомный ледокол "Урал" завершил заводские ходовые испытания

Атомный ледокол "Урал" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО "Балтийский завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") для ФГУП "Атомфлот", выходит на первый этап ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 14.10.2022.

ЦАМТО, 1 ноября. Второй серийный атомный ледокол проекта 22220 "Урал", построенный на Балтийском заводе (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) 31 октября успешно завершил программу заводских ходовых испытаний.

Атомоход "Урал" провел в акватории Финского залива более двух недель и после успешного выполнения программы ходовых испытаний вернулся на достроечную набережную Балтийского завода.

За этот срок заводская сдаточная команда совместно с экипажем ледокола и представителями контрагентских организаций произвели проверку скоростных качеств ледокола, его маневренных характеристик, проверили работу механизмов и оборудования ледокола, систем автоматики, связи и навигации, осуществили испытания паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работы валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства).

В ближайшее время специалисты Балтийского завода займутся устранением замечаний, выявленных в ходе испытаний, после чего судно отправится в порт приписки – город Мурманск, где будет передано заказчику.

Универсальный атомный ледокол "Урал" – третье судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 25 мая 2016 года. Спуск на воду состоялся 25 мая 2019 года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".