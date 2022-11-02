Путин назвал Эрдогану условия возвращения России в зерновую сделку

Оно возможно после расследования удара по Севастополю и гарантий безопасности от Киева, отметил президент РФ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг зерновой сделки. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы во вторник.

"Проведен подробный обмен мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией достигнутых с участием турецкой стороны договоренностей по вывозу зерна из черноморских портов", - говорится в сообщении.

В ходе беседы Путин проинформировал своего визави о том, почему Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. "Подчеркнуто, что киевский режим при поддержке западных кураторов использовал созданный для транспортировки украинских зерновых морской гуманитарный коридор с целью осуществления ударов по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота в Севастополе, которые обеспечивали безопасное функционирование упомянутого маршрута", - отметили в Кремле.

Президент РФ проинформировал своего собеседника об условиях возобновления участия России в этой инициативе. "Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности, о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой "черноморской инициативы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также Путин обратил внимание турецкого коллеги на то, что вторая часть пакетных договоренностей по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки выполнена не была. Президент РФ также заявил своему визави, что за три месяца действия этих договоренностей по вывозу украинского зерна так и не выполнена задача обеспечения доставки продовольствия в приоритетном порядке наиболее нуждающимся странам. "В этой связи подтверждена готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений", - добавили в пресс-службе.