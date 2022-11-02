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ТАСС

Зеленский заявил о повреждении 40% энергетической инфраструктуры Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY

В том числе это касается ТЭС, ТЭЦ и ГЭС

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон заявил, что повреждено около 40% энергетической инфраструктуры страны, в том числе ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

Согласно сообщению, опубликованному во вторник на сайте украинского президента, Зеленский проинформировал еврокомиссара о повреждении "уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, а также о мерах, предпринимаемых нашим государством для стабилизации работы энергосети".

Ранее Зеленский говорил о 30% повреждений.

Временные отключения электроэнергии на Украине начались с 19 октября. В четверг замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко заявил о необходимости ужесточить отключения электричества. Он объяснил, что был поврежден крупный энергетический объект, в результате чего возник большой дефицит электроэнергии в центральном регионе. В понедельник сразу в нескольких регионах было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы. В этой связи были снова введены аварийные отключения электроэнергии по всей стране. 

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Страны
Украина
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