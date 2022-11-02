Войти
Lenta.ru

Представлен проект по бесперебойному получению энергии на Луне

146
0
0
Луна и Земля
Луна и Земля.
Источник изображения: Chinese Academy of Sciences

Джеффри Гордон (Jeffrey Gordon), профессор Университета имени Бен-Гуриона (Израиль), представил НАСА проект по созданию системы бесперебойной подачи энергии на Луне без использования аккумуляторных батарей. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org; подробнее о своей идее ученый рассказал в статье, опубликованной в Renewable Energy.

Для создания долговременных обитаемых лунных баз необходимы заводы, которые будут непрерывно добывать из лунного грунта тысячи тонн кислорода для ракетного топлива или систем жизнеобеспечения. Для этого нужен источник, который будет подавать энергию в течение лунной ночи, длящейся около 15 земных суток. Единственным возобновляемым источником энергии на Луне является солнечное излучение, поэтому ранее предполагалось использование дорогостоящих аккумуляторных батарей.

По мнению Гордона, гораздо дешевле и практичнее использовать массивы фотогальванических батарей, которые будут установлены вдоль лунной широты рядом с полюсами. Таким образом, эти массивы образуют кольцо, значительная часть которого всегда будет находиться на дневной стороне. Дополнительно нужно проложить линии электропередач к заводам и поселениям, которые разместятся вблизи полярных регионов. Эта концепция использует уникальное сочетание нескольких факторов: отсутствие атмосферы, почти нулевой наклон оси вращения Луны по отношению к плоскости эклиптики и малый диаметр Луны.

Удельная мощность такого решения намного превосходит альтернативы, которые в настоящее время рассматривает НАСА. Соотношение всей массы системы к производимой ею энергии в сто раз ниже, чем у солнечных батарей с аккумуляторными батареями, и в шесть раз ниже, чем у ядерных реакторов, которые приводят в действие обычные турбины и генераторы.

Гордон представил свои выводы специалистам НАСА в Исследовательском центре Гленна в Кливленде, штат Огайо, в августе. По его словам, в космическом агентстве выразили готовность пересмотреть план, который сейчас предусматривает обеспечение лунных колоний ядерной энергией вместо солнечной.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Компании
NASA
Проекты
Луна
Ядерный щит
Похожие новости
18.03.2022
Почему «невидимые» самолеты видны на радарах и зачем тогда весь этот «стелс»
15.04.2019
ZDF (Германия): российская космонавтика — куда ты идешь?
04.03.2014
Как битва советских конструкторов привела к созданию лучшего ракетного двигателя
20.02.2014
Пять видов оружия будущего, которое может изменить характер войн ("The National Interest", США)
19.05.2010
РФ и США могут договориться о новом двигателе для космических кораблей
11.02.2010
Запись программы «Космическая среда» на радио «Голос России» с руководителем Роскосмоса А.Н.Перминовым
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 03:09
  • 36734
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 02:02
  • 4
Нужны коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая Сухопутные войска - Путин
  • 02.11 00:22
  • 4
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 01.11 22:28
  • 2
Отражение в воде и воздухе
  • 01.11 22:07
  • 2
Мишустин призвал сопоставить потребности ВС РФ с возможностями ОПК
  • 01.11 15:05
  • 3
К станку отношение плевое
  • 01.11 13:49
  • 16
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 01.11 12:48
  • 22
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 31.10 21:55
  • 2
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»
  • 31.10 16:13
  • 3
Подтянулись резервы: Минобороны завершило мобилизацию 300 тыс. человек
  • 31.10 15:57
  • 2
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
  • 31.10 15:18
  • 1
Положат ли санкции против России конец конфликту на Украине?
  • 31.10 15:08
  • 1
Кириенко заявил, что против России ведется война очень широким фронтом
  • 31.10 12:12
  • 1
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
  • 31.10 10:31
  • 1
Украина говорит, что ей нужно больше пушек, снарядов и огневой мощи