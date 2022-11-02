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Интерфакс-АВН

Лукашенко скептически оценил участие Запада в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Выступает за обсуждение урегулирования в ОДКБ

Минск. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал политическими играми привлечение западных посредников к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

"Идет определенная игра. Я понимаю, какая игра", - сказал президент Белоруссии во вторник на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем в Минске. Его цитирует близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого".

"Зачем туда втянули Евросоюз? Зачем туда тащат ОБСЕ? Ну понятно же, зачем. Что они там будут делать, если там уже есть посредник? - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии призвал серьезно обсудить вопросы урегулирования конфликтов на армяно-азербайджанской и таджикско-киргизской границах на очередной сессии ОДКБ.

"Конфликт этот (армяно-азербайджанский - ИФ) надо заканчивать. И не дай бог мы еще будем разжигать конфликт на таджикско-кыргызской границе. Это тоже недопустимо. Надо это заканчивать", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

"Это не дело, что в рамках ОДКБ мы не можем прекратить эти конфликты. Мы очень серьезно должны обсудить эти вопросы на очередной сессии ОДКБ", - заявил президент Белоруссии.

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