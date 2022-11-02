Макрон пообещал Зеленскому помочь Киеву в укреплении противовоздушной обороны

Как сообщили в Елисейском дворце, французский президент также выразил решимость помочь Украине подготовиться к приближению зимы

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал помочь Украине в укреплении противовоздушной обороны. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, распространенном во вторник по итогам беседы двух президентов.

"Эмманюэль Макрон подтвердил полную готовность Франции усилить военную поддержку Украины, в частности в том, что касается противовоздушной обороны", - отмечается в тексте. "Президент республики также выразил решимость помочь Украине подготовиться к приближению зимы в связи с ущербом инфраструктуре электроснабжения и водоснабжения страны", - подчеркивается в заявлении.

Макрон и Зеленский договорились сотрудничать по вопросам подготовки в Париже 13 декабря конференции, посвященной помощи Украине. "Стороны договорились об организации 13 декабря в Париже международной конференции, посвященной поддержке гражданской устойчивости страны в зимний период", - отмечается в коммюнике. "В этой связи в ближайшее время при участии других партнеров Украины начнется подготовительная работа", - говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что президенты Франции и Украины "договорились также об организации двусторонней конференции с участием французских предприятий, которая состоится 12 декабря".

В середине октября министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Parisien подтвердил, что Париж намерен поставить Киеву системы ПВО Crotal. По его словам, в настоящий момент стороны определяют, какое количество систем ПВО будет поставлено Украине. Слова Лекорню подтвердили заявления французских экспертов о том, что Франция не станет направлять на Украину дальнобойные средства ПВО и ограничится поставками систем ближнего радиуса действия.

Ранее исследователь парижской научной лаборатории "Сирисе" (SIRICE) Пьер Грассе в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche сообщил, что Киев хотел получить системы с дальностью до 120 км, которые способны осуществлять перехват ракет на высокой скорости и большой высоте, однако арсенал этого оружия у французской армии ограничен и предназначен для ее собственных нужд. Радиус действия систем Crotal составляет 12 км.

12 октября Макрон в эфире телеканала France-2 заявил, что Париж не может поставлять Киеву "столько оружия, сколько он просит". Франция, подчеркнул он, не является стороной конфликта и "помогает Украине сопротивляться на ее земле, но не для того, чтобы атаковать Россию".