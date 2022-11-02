В Госдуме отказались от инициативы введения ответственности для уклонистов

Госдума не рассматривает инициативу о введении ответственности за уклонение от военной службы при мобилизации. Об этом 1 ноября заявили председатели комитетов нижней палаты парламента по обороне и по безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарёв.

«На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность. Государственной думой она не рассматривается», — цитирует пресс-служба «Единой России» совместное заявление депутатов.

При этом уточняется, что непосредственно после объявления частичной мобилизации подобную идею действительно обсуждали.

Ранее, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, установленное задание о призыве 300 тыс. человек выполнено, оповещение граждан прекращено.

Глава государства объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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