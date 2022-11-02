На МКС начался эксперимент, который поможет создавать материалы из лунного грунта

Его задачей станет изучение дисперсных систем и растворов полимеров различной природы в условиях микрогравитации при изменении температуры и воздействии вибраций, электрического и магнитного полей

МКС, 1 ноября. /ТАСС/. Эксперимент "Дисперсия" стартовал на борту Международной космической станции (МКС), передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, задачей эксперимента станет изучение дисперсных систем и растворов полимеров различной природы в условиях микрогравитации при изменении температуры и воздействии вибраций, электрического и магнитного полей.

Петелин пояснил, что в будущем полученные данные будут использованы при создании материалов и элементов конструкций в случае реализации лунной программы и отработки технологических режимов получения и формирования композиционных дисперсных материалов на основе лунного грунта.

Постановщиком эксперимента выступает Московский авиационный институт. Научная аппаратура разработана акционерным обществом "Лазерные системы". Петелин уточнил, что в рамках экспедиции МКС-68 будет проведено около 20 сеансов эксперимента.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас корпункт ТАСС на МКС возглавляет Дмитрий Петелин.