Mitsubishi Electric поставит ВВС Филиппин первую РЛС в ноябре

ЦАМТО, 1 ноября. ВВС Филиппин получат первую из трех запланированных к поставке РЛС контроля воздушного пространства производства японской компании Mitsubishi Electric Co. (MELCO) в ноябре текущего года.

Как сообщает ресурс Inquirer со ссылкой на посольство Японии в Маниле, Токио приступил к передаче первой заказанной ВС Филиппин РЛС, которые должны улучшить возможности наблюдения за воздушным пространством страны. Остальные РЛС будут поставлены до 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, МНО Филиппин выбрало РЛС японского производства по итогам конкурса. Закупка осуществлена в рамках реализации второго этапа (2-й Горизонт) "Программы модернизации ВС Филиппин". Уведомление о присуждении контракта было направлено МНО Филиппин японской Mitsubishi Electric Corporation в марте 2020 года. В соответствии с межправительственными договоренностями, соглашение было подписано МНО Филиппин в августе 2020 года. Стоимость продажи составила 103,5 млн. долл.

В рамках соглашения ВВС Филиппин должны получить три модифицированные стационарные РЛС FPS-3ME, разработанные на основе РЛС J/FPS-3, и одну мобильную TPS-P14ME на базе J/TPS-P14.

Производство и приемка первой стационарной РЛС завершились в сентябре, а в начале октября Воздушные силы самообороны Японии обучили применению станции группу военнослужащих из состава 580-го авиакрыла управления и предупреждения ВВС Филиппин.

Продажа является первым случаем экспорта Японией продукции оборонного назначения национального производства в рамках измененной в 2014 году политики в отношении продаж вооружений за рубеж, которая теперь разрешает экспорт ПВН, если это содействует "миру во всем мире". Это также первый проект двустороннего сотрудничества в области поставок продукции оборонного назначения и технологий в рамках реализации подписанного в 2016 году "Соглашения между Правительством Республики Филиппины и Правительством Японии о передаче ПВН и технологий".

После поставки РЛС ВВС Филиппин смогут эффективно осуществлять мониторинг воздушного пространства, управление воздушными судами, выполнять задачи противовоздушной обороны и обеспечения безопасности. Система наблюдения за воздушным движением должна охватить большую часть площади Филиппинского плато (плато Бенхам), южных районов страны и южной части Западно-Филиппинского моря.

Четыре японских РЛС дополнят три РЛС ELM-2288ER AD-STAR израильского производства, которые были приобретены в рамках подписанного в декабре 2014 года контракта стоимостью 2,62 млрд. филип. песо. Их поставки были завершены в 2019 году.