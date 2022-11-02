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ТАСС

Ракетный крейсер "Петр Великий" вышел в Баренцево море для отработки задач по ПВО и ПЛО

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Крейсер "Петр Великий"
Крейсер "Петр Великий".
Источник изображения: © Пресс-служба ОСК

Крейсер на минувшей неделе уже выполнил несколько плановых задач боевой подготовки, в том числе отработал взаимодействие с экипажами атомных подводных лодок

МУРМАНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" вышел в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море для отработки учебно-боевых задач, в том числе проведения учений по противолодочной и противовоздушной (ПВО) обороне. Об этом во вторник сообщила пресс-служба флота.

"В течение нескольких дней экипаж крейсера "Петр Великий" продолжит отрабатывать взаимодействие с корабельной авиацией - противолодочными и поисково-спасательными вертолетами Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота. Также будут проведены корабельные учения по противолодочной и противовоздушной обороне", - рассказали в пресс-службе.

Ранее, на минувшей неделе, крейсер "Петр Великий" уже выполнил в Баренцевом море несколько плановых задач боевой подготовки, в том числе отработал взаимодействие с экипажами атомных подводных лодок.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" - самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль, оснащенный ядерной энергетической установкой. Предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. 

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