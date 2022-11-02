Войти
Известия.ru

Шойгу указал на снижение военного потенциала Киева ударами по инфраструктуре

145
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/State Emergency Service of Ukraine

Вооруженные силы (ВС) России эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника. Об этом 1 ноября заявил в ходе селекторного совещания глава Минобороны Сергей Шойгу.


«Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан», — сказал министр.

По словам Шойгу, киевский режим продолжает теракты по уничтожению населения и разрушению социальных объектов. Продолжаются обстрелы Запорожской АЭС, точек эвакуации граждан и мест раздачи гумпомощи. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сознательно поражают скопления людей, подчеркнул министр.

Шойгу добавил, что в ходе отражения воздушных атак противника за последние 10 дней перехвачено более 200 реактивных американских снарядов HIMARS.

Он также подчеркнул, что за последние две недели в зоне проведения спецоперации ликвидировано около 200 иностранных наемников. Также уничтожены 74 танка и 235 других бронированных машин.

1 ноября по всей Украине снова была объявлена воздушная тревога. Граждан попросили спрятаться в укрытиях.

31 октября заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии из-за ударов по критической инфраструктуре.

Также в понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в 10 регионах страны за день повреждено 18 объектов, большинство из них ― это объекты энергетики. В Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях продолжаются локальные аварийные отключения электроэнергии, подчеркнул он.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что ракетными ударами поврежден энергообъект, питающий около 350 тыс. квартир в городе.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.


Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
23.09.2022
Трудовые будут: готовятся поправки в ТК для защиты призванных граждан
14.09.2022
Учения "Восток-2022" на фоне СВО: что означает улыбка Путина - Мнения ТАСС
17.08.2022
Шойгу заявил о развенчании мифа о супероружии Запада
17.08.2022
"Необходимости применять ядерное оружие на Украине нет". Главное из выступления Шойгу
08.08.2022
Минобороны РФ сообщило об уничтожении под Харьковом украинского взвода с HIMARS
02.08.2022
Огонь гасят огнем
18.07.2022
Спецоперация: время собирать трофеи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 03:09
  • 36734
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 02:02
  • 4
Нужны коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая Сухопутные войска - Путин
  • 02.11 00:22
  • 4
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 01.11 22:28
  • 2
Отражение в воде и воздухе
  • 01.11 22:07
  • 2
Мишустин призвал сопоставить потребности ВС РФ с возможностями ОПК
  • 01.11 15:05
  • 3
К станку отношение плевое
  • 01.11 13:49
  • 16
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 01.11 12:48
  • 22
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 31.10 21:55
  • 2
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»
  • 31.10 16:13
  • 3
Подтянулись резервы: Минобороны завершило мобилизацию 300 тыс. человек
  • 31.10 15:57
  • 2
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
  • 31.10 15:18
  • 1
Положат ли санкции против России конец конфликту на Украине?
  • 31.10 15:08
  • 1
Кириенко заявил, что против России ведется война очень широким фронтом
  • 31.10 12:12
  • 1
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
  • 31.10 10:31
  • 1
Украина говорит, что ей нужно больше пушек, снарядов и огневой мощи