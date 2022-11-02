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SpaceX на мощнейшей в мире ракете запустила секретный спутник

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Falcon Heavy
Falcon Heavy.
Источник изображения: SpaceX

Компания SpaceX в четвертый раз запустила самую мощную из действующих в мире ракет — сверхтяжелую Falcon Heavy. Об этом сообщается в Twitter компании.

Пуск произошел со стартового комплекса 39A Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Заказчиком пуска выступил Пентагон. Предназначение полезной нагрузки, выводимой на геостационарную орбиту, засекречено.

Как пишет NASASpaceFlight.com, в головной части носителя установлены минимум два космических аппарата: первый, ТЕТРА-1, и второй, неизвестный, спутник. Не исключено, что ракета переносит и другие засекреченные космические аппараты.

После пуска два многоразовых боковых ускорителя Falcon Heavy, каждый из которых представляет собой первую ступень тяжелой ракеты Falcon 9, успешно вернулись на Землю.

Произведенный пуск стал 50-м для компании SpaceX в текущем году. Предыдущий раз Falcon Heavy стартовала в 2019 году.

В августе Bloomberg сообщило, что SpaceX прошла сертификацию Космических сил США, получив разрешение на использование Falcon Heavy для запуска разведывательных спутников.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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