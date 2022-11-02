NYT: обучение украинцев работе с ЗРК NASAMS завершится в ближайшие дни

Как сообщило издание, ожидается, что после его завершения первые комплексы ЗРК будут направлены на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Инструкторы из Норвегии завершают в Германии подготовку около 100 украинских военных к работе с зенитными ракетными комплексами (ЗРК) NASAMS. Об этом сообщает во вторник газета The New York Times.

Издание отмечает, что подготовка продолжалась около двух недель и завершится в ближайшие несколько дней. После ее завершения первые комплексы ЗРК, как ожидается, будут направлены на Украину.

На прошлой неделе американская компания Raytheon Technologies сообщила, что США выделили Украине два первых ЗРК NASAMS. Пентагон заявлял, что они будут переданы Киеву в ближайшие недели. Всего США намерены поставить Украине восемь таких систем. Поставки планируется осуществлять в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, что предполагает заключение американским оборонным ведомством контрактов с производителями, а не предоставление техники напрямую из запасов Пентагона.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов.