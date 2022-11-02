Войти
ТАСС

NYT: обучение украинцев работе с ЗРК NASAMS завершится в ближайшие дни

136
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Как сообщило издание, ожидается, что после его завершения первые комплексы ЗРК будут направлены на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Инструкторы из Норвегии завершают в Германии подготовку около 100 украинских военных к работе с зенитными ракетными комплексами (ЗРК) NASAMS. Об этом сообщает во вторник газета The New York Times.

Издание отмечает, что подготовка продолжалась около двух недель и завершится в ближайшие несколько дней. После ее завершения первые комплексы ЗРК, как ожидается, будут направлены на Украину.

На прошлой неделе американская компания Raytheon Technologies сообщила, что США выделили Украине два первых ЗРК NASAMS. Пентагон заявлял, что они будут переданы Киеву в ближайшие недели. Всего США намерены поставить Украине восемь таких систем. Поставки планируется осуществлять в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, что предполагает заключение американским оборонным ведомством контрактов с производителями, а не предоставление техники напрямую из запасов Пентагона.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Россия
США
Украина
Продукция
NASAMS
Компании
Raytheon
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
18.07.2022
«Поставки Украине американского комплекса Patriot реальны»
05.05.2022
Кто против ЕвроПРО? Будет ли у Евросоюза свой противоракетный щит
29.07.2021
Европейская система противоракетной обороны – проблемы и перспективы
19.11.2018
Бесчеловечная угроза с неба
30.10.2014
На деньги союзников
30.11.2012
Ижмаш: АК-12 еще не создан
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 03:09
  • 36734
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 02:02
  • 4
Нужны коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая Сухопутные войска - Путин
  • 02.11 00:22
  • 4
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 01.11 22:28
  • 2
Отражение в воде и воздухе
  • 01.11 22:07
  • 2
Мишустин призвал сопоставить потребности ВС РФ с возможностями ОПК
  • 01.11 15:05
  • 3
К станку отношение плевое
  • 01.11 13:49
  • 16
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 01.11 12:48
  • 22
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 31.10 21:55
  • 2
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»
  • 31.10 16:13
  • 3
Подтянулись резервы: Минобороны завершило мобилизацию 300 тыс. человек
  • 31.10 15:57
  • 2
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
  • 31.10 15:18
  • 1
Положат ли санкции против России конец конфликту на Украине?
  • 31.10 15:08
  • 1
Кириенко заявил, что против России ведется война очень широким фронтом
  • 31.10 12:12
  • 1
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
  • 31.10 10:31
  • 1
Украина говорит, что ей нужно больше пушек, снарядов и огневой мощи